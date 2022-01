Uhkaako positiivinen pcr-testi mitalitoivo Ilkka Herolan olympiamatkaa? Olympiakomitean ylilääkäri selittää tilannetta: "Se olisi suuri vääryys"

Suomalaisista ainakin yhdistetyn urheilija Ilkka Herola ja jäätanssija Julia Turkkila ovat viime päivinä joutuneet sivuun kilpailuista positiivisen pcr-testituloksen vuoksi, vaikka ovat jo vapautuneet koronavirustartunnan aiheuttamasta karanteenista. Esimerkiksi Herolalla todetusta tartunnasta on aikaa jo yli kymmenen päivää, mutta positiivinen pct-testi esti hänen kilpailunsa viikonlopun maailmancupin kilpailuissa Saksassa.

Kun olympialaisten alkuun on aikaa vain kolmisen viikkoa, herää kysymys, miten käy koronan sairastaneiden urheilijoiden olympiamatkan, jos pcr-testi näyttää yhä positiivista matkan alkaessa. Myös Pekingin olympialaisten säännöt vaativat urheilijoilta negatiivista pcr-testiä ennen kisamatkaa.

– Tällä hetkellä järjestäjien antamat raamit ovat ne, että kaksi negatiivista pcr-testitulosta täytyy ennen lähtöä antaa. He ovat antaneet mahdollisuuden anoa erityislupaa, jos näin ei olisi, mutta mikä tulee olemaan vastaus anomuksiin, sitä me ei tiedetä, Valtonen sanoo MTV Urheilun haastattelussa.

Valtosen mukaan "yleinen ymmärrys" on se, että 5–10 päivän jälkeen koronavirustartunnasta henkilö ei ole enää tartuttava. Pcr-testi puolestaan voi näyttää positiivista vielä useita viikkoja tartunnan jälkeenkin. Kuinka pitkään testi on positiivinen, on Valtosen mukaan yksilöllistä.

– Pcr on sellainen arvo, mitä mitataan ct-arvon perusteella. Se kertoo viruksen kopiomäärästä limakalvolla. Mitä pienempi se on, sitä enemmän ajatellaan, että virusta löytyy. Ct-arvo lähtee pikkuhiljaa päivien edetessä nousemaan, kunnes menee raja-arvon yli, jolloin katsotaan, että henkilö ei ole enää pcr-positiivinen, Valtonen selittää.

– Kiinassa viranomaiset ovat laittaneet rajan hyvin tiukaksi. Henkilö todetaan positiiviseksi herkemmin kuin Suomessa.

Valtosen mukaan virologeillakaan ei ole asiaan täysin absoluuttisia vastauksia. Lisäksi uusien virusvarianttien kanssa tieto muuttuu. Vastakkain ovat lääketieteellinen tieto ja kiinalaisviranomaisten siitä tekemät tulkinnat ja niiden pohjalta asettamat säännöt.

– Käymme vilkasta keskustelua Kiinan suuntaan ja (Kansainvälisen olympiakomitean) KOK:n kanssa, että urheilijat pääsisivät matkaan, vaikka olisi pcr-positiivinen, kun tiedetään, että he eivät tartuttavia enää ole. Tästä ei ole vielä täyttä varmuutta, että mihin tämä asettuu, mutta olen luottavainen, että tutkittu lääketieteellinen tieto voittaa.

Valtosen mukaan KOK suhtautuu asiaan hyvin vakavasti ja pitää urheilijoiden puolia asiassa viimeiseen asti.

– Tämä on iso urheilijan oikeusturvakysymys myös. Se on tietenkin totta, että jos henkilöllä on tuore koronatauti ja on tartutava, ei tietenkään saa lähteä matkaan. Olympialaisissa ei saa antaa taudin levitä. Tapauksissa, joissa on aikaa kulunut reilusti sairaudesta ja lääketiede on yksimielinen siitä, että urheilijat eivät tartuttavia ole, se olisi suuri suuri vääryys, jos he eivät matkaan pääsisi.

Tiukkaakin tiukempi kupla

Pekingin talviolympialaiset ovat järjestyksessään toiset koronakuplakisat. Viime kesänä Tokion kesäkisoissa nodatettiin jo kuplaolosuhteita. Valtonen arvioi, että Pekingissä etenkin ennen olympialaisiin saapumista toimet ovat vielä Tokiotakin tiukemmat.

– Kaikki käydään läpi koronatestit, kaksi negatiivista testiä pitää antaa ennen lähtöä. Jos on tuore koronatauti sairastettuna 30 päivän sisällä ennen lähtöä, pitää antaa neljä negatiivista testiä, Valtonen sanoo.

– Perillä koronatestaus tapahtuu joka päivä. Eihän maailmassa ole muuta paikkaa, missä testataan näin paljon. Kyllä siinä tartunnat saadaan kiinni ja mahdolliset tartuntaketjut tukahdutetaan hyvin nopeasti. Aika turvallisissa oloissa siellä ollaan.

Kisapaikkakunnalla urheilijat liikkuvat ainoastaan kisakylän ja suorituspaikkojen välillä järjestäjien kuljetuksilla. Lähikontakteja vältetään ja maskit ovat käytössä paitsi ruokailussa, kisasuorituksen aikana ja omissa huoneissa.

– Kisakylään kun päästään, hyvin samantyyppisillä toimilla mennään kuin Tokiossa, siitä on hyvät kokemukset. Ei se kisakyläelämä ollut kauhean erilaista verrattuna aiempiin olympialaisiin. Maskien käyttö on sellainen näkyvä aisia, mutta siihenkin on jo totuttu. Se on tietysti kurjaa, ettei toisten urheilusuorituksia päästä katsomaan, vain oman lajin piirissä liikutaan.

Valtonen sanoo, että koronavirukseen suhtautumisessa on havaittavissa yhä eroja eri maiden ja joukkueiden välillä. Kaikki eivät suhtaudu asiaan samanlaisella vakavuudella.