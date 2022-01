Ruotsissa ylistetään presidentti Niinistön Nato-kannan selkeyttä – "Pitäisin hyvänä, että maat jättäisivät hakemukset, kun Venäjä aloittaa sotatoimet Ukrainassa"

– Ruotsissa uusi pääministeri Magdalena Andersson sanoi virkaanastujaispuheessaan viime marraskuussa, että hallituksen kanta Nato-jäsenyyteen on kielteinen. Valtiopäivillä on kuitenkin enemmistö, joka haluaisi samanlaisen Nato-option kirjaamisen, kuin Suomellakin on, sanoo turvallisuusasiantuntija ja akatemiajäsen Patrik Oksanen.