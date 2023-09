IL: Kansanedustajan epäiltiin vuotavan salaisia tietoja Venäjälle puolustusvaliokunnan kokouksista – edustaja kiistää

Turtiainen: "Mennään niin veitsenterällä, kun on salaisia asioita"

– Hehän tekivät hölmösti, kun erottivat minut. Jos he olisivat halunneet, että en pääse tekemään tällaista ulkopolitiikkaa, heidän olisi kannattanut pitää minut puolustusvaliokunnassa. Siinä mennään niin veitsenterällä, kun on salaisia asioita. Minä olen suomalaisten asialla. On suomalaisten etu, että ei ajauduta sotaan, Turtiainen sanoi Iltalehdelle.