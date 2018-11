Puolustusministeri Niinistö kiistää yhä Ylen uutisen kaksoiskansalaisista – toimittaja uutuuskirjassa: Olen täysin varma lähteistäni, ministerin käytös huimaa päässäni

– Etusivun rikokset – näin kovat uutiset syntyivät (CrimeTime) on Oikeustoimittajat ry:n 30-vuotisjuhlajulkaisu. – Rikos- ja oikeusjuttuja tekevät toimittajat kertovat artikkelikirjassa näkyvimmistä uutisistaan. – Esimerkiksi MTV Uutisten Tiia Palmén kertoo tapaamisistaan Anneli Auerin kanssa, Harri Ekholm poliisin virheistä Mikkelin panttivankidraamassa, Vera Miettinen 8-vuotiaana surmatun Eerikan tapauksesta, Johanna Mattinen Karoliina Kestin katoamisesta ja Rami Mäkinen Hyvinkään paloittelusurmasta. – Jari Aarnion virkarikosjuttuja selvittävät Susanna Reinboth ja Minna Passi sekä Janne Huuskonen. – Idea oikeustoimittajien yhdistyksestä syntyi, kun ryhmä toimittajia kokoontui toistuvasti seuraamaan Mikkelin panttivankioikeudenkäyntiä. Vuonna 1988 perustetun yhdistyksen tarkoitus on järjestää koulutuksia ja tapaamisia sekä edistää julkisuutta ja sananvapautta. – Jäseniä on noin 70, joista noin puolet pääkaupunkiseudulta ja loput muualta. Kolmannes on naisia.