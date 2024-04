Vornaselle esitetään potkuja PS-ryhmästä – kertoo "poikkeuksellisesta" aseluvastaan maakuntalehdille

– En avaa luottamuksellisten keskustelujen sisältöä. Sen voin yleisellä tasolla sanoa, että hän sai kertoa meille, mitä halusi. Ja me saimme kysyä häneltä, mitä halusimme. Parempi, että hän itse kommentoi tilannettaan julkisuuteen, Mäkelä toteaa MTV Uutisille.

Työvaliokunnan yksimielinen päätös enteilee sitä, että Vornanen erotetaan ryhmästä torstaina. Aiemmin puolueen puheenjohtaja Riikka Purra on todennut julkisuudessa, ettei hänellä ole luottamusta Vornaseen.

Vornanen tiedottanut maakuntalehdille

Vornanen on lähettänyt tiedotteen oman alueensa maakuntalehdille: Karjalaiselle j a Savon Sanomille .

Vornasen mukaan hän on saanut kantoluvan aseelle aikaisemman poliisityönsä vuoksi. Vornasen käyttämä ase oli pienikaliiberinen, taskuun mahtuva ase.

– Poliisiviranomainen on myöntänyt minulle aseen kantoluvan aikaisemman työni ja henkilön (itseni) suojaamiseen liittyvällä perusteella. En avaa luvan myöntämisen taustoja ja perusteita. Totean ainoastaan, että tälle poikkeukselliselle kantoluvalle on ollut asianmukaiset ja erittäin vahvat perusteet. Tämä aseen kantolupa on ollut minulla useiden vuosien ajan, Vornanen kertoo maakuntalehdille lähettämässään tiedotteessa.