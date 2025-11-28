Hallitus on päässyt viimeinkin sopuun taksisääntelyn muutoksista.

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteen mukaan taksamittari tulisi pakolliseksi kaikissa takseissa. Näin kyydeistä saadaan kerättyä valvontaan tarvittavat tiedot.



Taksien valvontaa ja tunnistettavuutta helpotettaisiin monin tavoin. Takseihin otettaisiin käyttöön erillinen värillinen rekisterikilpi.



Taksiliikenneluvan ja ajoluvan saamisen ehtoja tiukennettaisiin ja koulutusta sekä kokeiden valvontaa tehostettaisiin.



– Uusille kuljettajille asetettaisiin 21 tunnin koulutus, tiedotteessa kerrotaan.



Jo alalla toimiville tulisi pakollinen seitsemän tunnin täydennyskoulutus ajoluvan uusimisen yhteydessä. Täydennyskoulutusvaatimus olisi voimassa määräaikaisesti.



Tavoitteena on antaa hallituksen esitys eduskunnalle kevätkaudella.



– Taksilain korjaussarja etenee ministeriömme pohjaehdotuksen mukaisesti. Hienoa, että pääsimme tästä yhteisymmärrykseen, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.).