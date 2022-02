Iivo Niskasen kyky herättää kateutta ja ihastelua – kaiken takana yksi mies: "Se korostuu täällä hienosti"

Ohtonen aloitti Niskasen valmentajan keväällä 2013, minkä jälkeen urheilija-valmentaja-kaksikko on juhlinut muun muassa kolmea olympiavoittoa ja yhtä maailmanmestaruutta. Kaikissa näissä Niskanen on käyttänyt perinteistä hiihtotapaa.

Kilpakumppaneissa kateutta ja ihastelua herättävän, Norjassa jopa "maastohiihtopornoksi" nostetun vuorohiihdon takana on Niskasen nuoruusvuosien valmentaja Esko Paavola . Ohtonen kehuu Paavolaa, joka on jo eläköitynyt valmentajahommista.

– Tekninen osaaminen on nimenomaan Eskon opettamaa siellä nuoruudessa. Ja Iivo on sitä totta kai sitten jalostanut paljon eteenpäin tässä vuosien varrella. Se on hänen vahva aseensa, niin sitä on kehitetty ja Iivo on tehnyt paljon töitä sen eteen.