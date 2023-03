Petter Northug ylistää – näin maastohiihdon 20-vuotias suomalaissensaatio vastaa

Omien sanojensa mukaan Iivo Niskasen ja norjalaistähtien hiihdoista vaikutteita imenyt Anttola on saanut osakseen ylistystä myös Norjan entiseltä mestarihiihtäjältä ja nykyiseltä asiantuntijalta Petter Northugilta .

– Suomella on nuorten maailmanmestari, joka hiihtää perinteisellä ylämäkeä kuin Iivo Niskanen ja liukuu vapaalla yhtä elegantisti kuin Thomas Alsgaard , Anttolan lajitaitoa ja monipuolisuutta hehkuttanut Northug kehui Twitterissä helmikuun alussa.

Anttolan hiihtotekniikan eniten ihastuttanut osa-alue on vapaalla käytettävä Wassberg-tekniikka. Suomen päävalmentajan Teemu Pasasen mukaan vastaavaa saa hakemalla hakea maajoukkuehistoriasta.

– Varmasti on ihan parhaasta päästä. On todella elastisen ja hienon näköistä. Pitkä liuku, rauhallista hiihtoa. Hän on pitkä kaveri, niin se näyttää vähän rauhallisemmalta, Pasanen perustelee.