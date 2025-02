Iivo Niskasen hieno veto lähetti selvän viestin – Jari Isometsä lataa suoran arvion: "Tänään sen näki"

Iivo Niskanen hiihti kuudenneksi vapaan hiihtotavan kymmenen kilometrin kilpailussa Italian Cognessa. Jari Isometsälle Niskasen suoritus lähetti tärkeän viestin.

Niskasen sijoitus väliaikalähtönä hiihdetyssä kilpalussa oli selkeästi kauden paras vapaalla hiihtotavalla. Aiemmin kaudella hän oli samalla matkalla Les Rousses'sissa 19:s ja Lillehammerissa 15:s. Viimeksi Niskanen on ollut vapaalla hiihdetyssä maailmancupin kisassa kymmenen kärjessä Falunissa maaliskuussa 2022, jolloin hän oli kymmenes.

MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä pitää Niskasen hiihtoa hyvänä, mutta muistuttaa Cognen radan sopivan mainiosti suomalaisille. Isometsä kertoo, että aiemmin 1990-luvulla Cognessa hiihdettiin jyrkemmillä radoilla, mutta nykyisin tilanne on toinen.

– Nykyään, kun Cognessa hiihdetään pellolla kolmen kilomerin latua, niin sehän on tuollainen loivapiirteinen "vassutusrata", joka sopii hyvin suomalaisille vapaan hiihdossa. Paremmin kuin moni muu rata, Isometsä kuvailee.

– Ainahan puhutaan Iivonkin kohdala, että sitten kun lähdetään kuokkaamaan, niin sitten alkavat ne ongelmat. Mutta Cognessahan sitä (kuokkaa) ei juuri käytetä. Olisiko potkuakaan käyttänyt, en ole ihan varma.

Isometsä toppuutteleekin Niskasen mainiosta vapaan vedosta innostuneita.

– Jotkut Iivon hiihdon perusteella innostuivat jo hakemaan mitalia yhdistelmähiihdosta, niin laitetaas nyt vielä jäitä hattuun, Isometsä toteaa.

– Kyllä se vielä aika pitkässä kuusessa on, kun mennään kovempiin maastoihin. Tuon tyyppinen kisa sopii Iivon luistelutekniikalle, Isometsä sanoo ja muistuttaa, että kisasta puuttui myös liuta kovia hiihtäjiä Norjan Johannes Hösflot Kläbosta lähtien.

Lue myös: Iivo Niskaselta kovaa vihjailua norjalaisvehkeilystä

Lue myös: Norjalainen vastaa Iivo Niskasen ronskiin vihjailuun suoralla kommentilla

Joka tapauksessa Niskasen suoritus kertoi asiantuntijalle paljon tämän nykytilasta. Niskanen hävisi kisan voittaneelle Harald Östberg Amundsenille 22 sekuntia.

– Tietysti se kertoo, että Iivo on varmasti hyvässä kunnossa, kun pystyy hiihtämään vapaallakin ihan ok, Isometsä sanoo.

– Iivollahan oikeastaan vapaan kisat ovat lähinnä sellaisia, että niistä pystyy lähinnä päättelemään, mikä se fyysinen suorituskyky on sinne perinteiselle. Tänään sen näki, että se on hyvä. Eikä se millään tavalla yllätä. Se on ollut koko kauden hyvä. Ei Iivolla ole ollut hirveän montaa huonoa hiihtoa.

Niskasen hiihdon viesti ennen parin viikon päässä odottavia Trondheimin MM-kisoja on selvä.

– Antoi viestin, että suorituskyky on hyvä, ja kun hiihdetään perinteisellä, niin taistelee voitosta.