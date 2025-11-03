Suomen tähtihiihtäjän Iivo Niskasen nimi löytyy yllättäen ensi lauantaina Vuokatissa kilpailtavien Kainuun talvikisojen lähtölistalta.

Niskanen on ilmoittautunut miesten 12 kilometrin perinteisen kilpailuun. Hän avasi kautensa sunnuntaina Suomen cupin viestikisassa Vuokatissa.

Nämä ovat harvinaisia liikkeitä 33-vuotiaalta Niskaselta, joka on yleensä hiihtänyt kauden ensimmäisen kilpailunsa Oloksella marraskuun puolivälissä. Tätä on seurannut maailmancup-startti Rukalla.

– Jos ajatellaan sitä, mitä Niskanen on aikaisempina vuosina tehnyt, niin ei hän ole ihan näin aktiivinen ollut tässä vaiheessa kautta, MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä kommentoi.

Isometsä hieman yllättyikin Niskasen nimestä ensi lauantain kilpailun lähtölistalla. Tämä ei tietysti vielä takaa olympiavoittajan ilmestymistä starttiin.

– Kyllä siinä on ainakin kova meininki osallistua.

Niskasen sormi murtui toukokuussa. Hän sanoi Ylen haastattelussa sunnuntain viestin jälkeen, että tämä on aiheuttanut viivettä harjoitteluun.

– Voi olla, että hän haluaa sen takia tehdä vähän kovempia harjoituksia, ja mikäs sen parempi on kuin kilpailu, Isometsä analysoi.

– Ja onhan tämä vähän uudenlaista näkemystä. Kun tulee ikää ja kausi on paljon takana, niin aina pitää vähän uusia ärsykkeitäkin kokeilla.

– Luulen kuitenkin, että suurin syy on se, että hän haluaa kunnon kovia rykäisyjä alle vähän enemmän kuin normaalisti. En näe sitä mitenkään huonona ratkaisuna. Kilpahiihtäjät hiihtävät kilpaa.

Isometsä korostaa sitä, että adrenaliinia tuova kilpailutilanne on aina eri asia, vaikka harjoitusladulla saisikin itsestään paljon irti.

– Usein hiihtäjät pitävät vähän kynttilää niin sanotusti vakan alla alkukaudesta. Harjoitellaan ja kilpaillaan vähän säästeliäämmin, mutta samaan aikaan taustalla tehdään kilpailunomaisia harjoituksia aika paljon.

Maastohiihdon maailmancup käynnistyy Rukalla 28. marraskuuta.