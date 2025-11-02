Dopingista kärynnyt maastohiihtäjä Ari Luusua ilmoittaa palaavansa kilpaladuille.

Ari Luusua antoi vuonna 2021 positiivisen dopingnäytteen anabolisesta steroidista drostanolonista ja meldoniumista. Suomen entinen maajoukkuehiihtäjä sai neljän vuoden kilpailukiellon.

Luusuan panna päättyy 3.1.2026. 37-vuotias mies ilmoittaa nyt Instagram-julkaisussaan paluustaan.

– Neljä vuotta pois kilpaladuilta antoi perspektiiviä. Opin arvostamaan urheilua eri tavalla – ei vain tuloksina, vaan elämäntapana. Huomasin, että vaikka kalenteri tyhjeni, intohimo urheiluun ja loputtomaan "syöttämiseen" ei koskaan sammunut. Ja juuri siksi palaan, Luusua kirjoittaa.

Luusua on yltänyt pitkien matkojen Ski Classics -sarjan kilpailuissa parhaimmillaan palkintokorokkeelle ja maailmancupin osakilpailussa yhdeksänneksi.

– Minä jos kuka tiedän, kuinka huippu-urheilu voi ottaa sekä antaa. Siitä en tiedä, miten tässä projektissa käy, mutta sen tiedän, että vuodenvaihteen jälkeen olen varmasti valmis palaamaan kilpaladuille, Luusua kertoo videolla.