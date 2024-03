Jari Isometsä ei yllättynyt Iivo Niskasen ratkaisusta – muistuttaa suomalaistähden taustasta: "Hän on siinä todella hyvä"

Niskanen on mukana, vaikka hänen yksi päämatkoistaan – 20 kilometrin perinteisen väliaikalähtö hiihdetään lauantaina.

– Tilanne on selkeästi se, että Iivo haluaa startteja allensa. On myös selvää, että jos tuo kisa veisi jotain pois päämatkalta, niin hän ei hiihtäisi. Ihan niin kuin Kerttu (Niskanen) tekee. Iivolla kunto on ollut vähän vaiheessa, minkä myötä hän haluaa kilpailla. Olin aika varma, että hän tekee tuon ratkaisun, Isometsä sanoo.