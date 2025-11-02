



Katkeaminen – Iivo Niskanen tuhosi Jämin Jänteen kilpailun Iivo Niskanen oli lyönnissä. Julkaistu 02.11.2025 15:28 (Päivitetty 58 minuuttia sitten ) MTV URHEILU – STT Iivo Niskanen oli nopein viestin kakkososuudella ja tuhosi vauhdinpidollaan Jämin Jänteen kilpailun. Joni Mäki ankkuroi pyhäjärveläisen Pohti SkiTeamin selvään voittoon maastohiihdon Suomen cupin viestissä Sotkamossa. Niilo Moilanen ja Juuso Haarala hiihtivät Pohdin joukkueen ensimmäiset osuudet 3x9 kilometrin vapaan hiihtotavan kilpailussa. – Oli mukavaa, kun kaverit antoivat hyvän eron (pahimpiin vastustajiin) viimeiselle osuudelle. Ei tarvinnut liikaa puristaa, ja hiihto tuli mukavasti loppuun, Mäki totesi Ylen tv-haastattelussa. Mäki ohitti ankkuriosuudella Puijon Hiihtoseuran juniorin Kusti-Emil Juntusen, jonka Perttu Hyvärinen ja Iivo Niskanen olivat järjestäneet kärkipaikalle. Kannastaan Mäki karisti Kuusamon Erä-Veikkojen ankkurin Juuso Tossavaisen. Kuusamon toiseksi sijoittuneessa joukkueessa hiihtivät myös Kalle Parantainen ja Arsi Ruuskanen. Vuokatti Ski Team Kainuusta oli kolmas joukkueella Eero Rantala, Veeti Pyykkö, Emil Liekari. Liekari oli ankkuriosuuden nopein reilun viiden sekunnin erolla Mäkeen. Lepistö avasi viestin vauhdikkaasti toi ensimmäiseltä osuudelta Jämin Jänteen ensimmäisenä vaihtoon. Hyvärinen petasi kuusi sekuntia Lepistöä hitaampana kakkossijan Niskaselle, joka kiihdytti kakkososuudella nopeasti edelle.





Lauri Lepistö

Markus Vuorelan

Niskanen oli toisen osuuden nopein hieman ennen Pohdin Juuso Haaralaa, Imatran Urheilijoiden Remi Lindholmia ja Kuusamon Arsi Ruuskasta. Vuorela katkesi Niskasen vauhdista pahasti, ja Jämin Jänne putosi samalla kärkikamppailusta.

– Vauhdinjako oli vahvasti etupainotteinen. Ensimmäinen kiekka (3 km) oli pikkasen liian kova – mutta yllättävän pirteä veto siihen nähden, että olen vasta tehnyt aika perusharjoittelua, Niskanen arvioi Ylelle vauhtiaan.

– Tarkoitus on harjoitella silleen, että kaikki on tasapainossa, kun aletaan hiihtää maailmancupissa kilpaa.

Niskanen muistutti haastattelussa sormivammastaan, joka häiritsi kesän harjoittelua heinäkuun alkuun saakka.

Kähärä ankkuroi kaikessa rauhassa Vuokatti Ski Teamin viestivoittoon

Jasmin Kähärä toi kainuulaisen Vuokatti Ski Teamin selvällä erolla voittoon naisten viestissä. Vilma Nissinen karkasi kakkososuudella selvään johtoon, ja Kähärä toi kolmannelta osuudelta joukkueen maaliin yli puoli minuuttia ennen pahimpia vastustajia. Katri Lylynperä hiihti voittojoukkueessa ensimmäisen osuuden.

Ikaalisten urheilijoiden joukkue sijoittui 3x6 kilometrin vapaan hiihtotavan kilpailussa toiseksi joukkueella Hilla Niemelä, Katariina Lonka, Krista Pärmäkoski.

Teho Ski Team IIsalmesta oli kilpailussa kolmas joukkueella Silva Kemppi, Nora Kytäjä, Vilma Ryytty.

– Oli tosi hienoa, kun pääsin osuudelle niin hyvältä paikalta. Sain keskittyä omaan vauhdinpitoon, Kähärä kiitteli joukkuetovereitaan Ylen haastattelussa.

Kähärä oli ankkuriosuudella kolmanneksi nopein, mutta virettään hän ei taipunut arvioimaan.

– En osaa vireestä sanoa, kun tämä oli vasta ensimmäinen kovempi veto lumilla. Oli vähän hakemista, Kähärä sanoi.

Vilma Nissinen oli toisen osuuden nopein ja Katri Lylynperä ensimmäisellä osuudella kolmas.

– Hiihto ei ollut vielä kovin valmista. Tunteen puolesta se ei ollut herkkua, Nissinen kommentoi vauhtiaan.

Pärmäkoski selvisi sauvarikosta

Krista Pärmäkoski nappasi loppukirissä Vilma Ryyttyä vastaan kakkossijan Ikaalisten urheilijoille. Kaksikon ero oli maalissa 0,5 sekuntia.

– Ei se tiukkaa ollut. Ei mennyt edes venytykseen, Pärmäkoski virnuili maalissa.

Pärmäkoskelle sattui matkalla sauvarikko, mutta sitä hän ei suuremmin harmitellut, vaikka joutui odottelemaan varsin pitkään ennen kuin sai varasauvansa.

– Nysällä pystyi kohtuuhyvin hiihtämään, Pärmäkoski vakuutti.

Pärmäkoski luuli, että sauva rikkoontui johonkin radan koloseen, mutta Ryytyn mukaan heillä kolahtivat sauvat yhteen.

Iisalmelaisten kolmossijaan Ryytty oli varsin tyytyväinen.

– Ihan jees. Minimitavoite täyttyi, Ryytty totesi.

– Loppukiri oli tiukka kahden distanssihiihtäjän kamppailu. Kristalla oli vielä minua enemmän nopeita soluja.

Suomen cup jatkuu 22.–23. marraskuuta Rukalla, ja maailmancupin kiertue alkaa Rukalta 28.–30. marraskuuta.