Hiihtolegenda Petter Northug latasi kovaa tekstiä Norjan TV2:lla maan urheilugaalan ehdokasvalinnoista. Hän ei ymmärrä, miksi Johannes Hösflot Kläbon äidinisä ja valmentaja Kåre Hösflot ei ole ehdolla vuoden valmentajaksi.

Vuonna 2016 vuoden urheilunimenä palkittu Northug nosti esille, että Kläbo voitti viime kevään MM-kisoissa kuusi kultaa kuudesta mahdollisesta. Northug ei itse ole koskaan ollut paikalla Urheilugaalassa, eikä omien sanojensa mukaan aiokaan mennä tapahtumaan.

– He tekevät erittäin läheistä yhteistyötä ja tekevät yksityiskohtaisia suunnitelmia, varsinkin MM-kisoja varten. Kåre tekee vedenpitävän suunnitelman, jota Kläbo noudattaa viimeiseen asti, Northug sanoi.

Northug esitti kysymyksen, että tarvitaanko Urheilugaalaa ylipäätänsä.

– Kun tilanne on tämä, niin on parempi järjestämättä koko gaalaa, Northug totesi.

Kläbon oma tiimi ei ole halunnut keskustella aiheesta. Kaksi muuta hiihtovalmentajaa Eirik Myhr Nossum ja Arild Monsen ovat ehdolla palkinnon saajaksi.

– Trondheimin tuoreet tulokset huomioon ottaen on naurettavaa, että Kåre Høsflot ei ole edes ehdolla, Northug sanoo.

Norjan olympiakomitea kertoi, että Kåre Hösflotin nimi oli esillä keskusteluissa, mutta hänet jätettiin kuitenkin valitsematta.