Iivo Niskanen taipui toiseksi maailmancupin 20 kilometrin perinteisen hiihtotavan väliaikalähtökilpailussa Davosissa. Voittoon sivakoi viimeisillä kilometreillä suomalaista ennakkosuosikkia selkeästi jätättänyt Norjan Martin Löwström Nyenget.

Niskanen aloitti kisan riuskasti ja takoi pohjat ensimmäiseen väliaikapisteeseen 2,1 kilometriin. Muutamat seuraavat kilometrit kärkitaistossa oli mukana vielä useampi hiihtäjä, mutta kymmentä kilometriä kohden muut alkoivat pudota ja voittotaisto tiivistyi Martin Löwström Nyengetin sekä Niskasen väliseksi otatukseksi.

Nyenget löi kärkiajan perätysten 7,2 kilometriin, 9,3 kilometriin ja 11,3 kilometriin ja Niskanen oli tässä vaiheessa kisaa 2,8 sekuntia perässä. 12,4 kilometrissä osat olivat kuitenkin taas kääntyneet ja Niskanen oli tikannut neljän sekunnin johdon norjalaiseen.

Seuraavassa väliaikapisteessä kaksi kilometriä myöhemmin Nyenget oli vain 1,2 sekuntia perässä, ja jännitys kohosi.

Norjalaisella oli enemmän paukkuja loppuun, ja 16,5 kilometrissä hän johti Niskasta jo 4,9 sekunnilla. Ero maalia kohden kasvoi, ja Nyenget päihitti toiseksi jääneen suomalaisen lopulta 13,1 sekunnilla.

Kolmanneksi hiihti Ranskan Hugo Lapalus (+35,1). Seuraavat neljä sijaa menivät norjalaisille järjestyksessä Simen Hegstad Krüger, Johannes Hösflot Kläbo ja Harald Östberg Amundsen.

Ristomatti Hakola on hienosti kiinni yhdeksännessä sijassa (+1.42,3), kun osa hiihtäjistä on vielä matkalla. Lauri Vuorinen on 16. sijalla (+2.17,7), Ville Ahonen 19:ntenä (+2.20,4) ja maailmancup-kautensa avannut Perttu Hyvärinen 25:ntenä (+2.39,5).

Voitto on Nyengetille maailmancup-kauden toinen. Viime viikonloppuna hän juhli ykkössijaa Lillehammerissa 10 kilometrin vapaan kisassa.

Niskanen on voittanut tällä kaudella maailmancupin avanneen 10 kilometrin perinteisen kisan marraskuussa Rukalla.

Yli 15 kilometrin mittaista maailmancup-kilpailua mies ei ole vieläkään voittanut, vaikka cupin kakkossijoja pidemmiltä matkoilta plakkarissa onkin, tämä kisa mukaan lukien. Olympialaisista Niskasella on kulta 50 kilometriä perinteiseltä Pyeongchangissa vuonna 2018.

Naisten 20 kilometrin kilpailu käynnistyy Davosissa Suomen aikaa kello 15.