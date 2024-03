Kerttu Niskasen voitossa makea sivujuonne – pankkitili kiittää

Niskanen kasvatti samalla koko kauden palkintorahapottinsa 105 000 Sveitsin frangiin (euron kurssi käytännössä sama). Hän sai ykkössijasta 15 000 frangia. Niskanen on rahalistalla kuudentena.

Voitto oli muutenkin arvokas, sillä myös kokonaiscupin 20 parasta saa bonuksen kauden päätteeksi. Niskasen sijoitusharppaus oli jo 7 000 frangin arvoinen, ja jos hän pystyisi nousemaan vielä Saksan Victoria Carlin ohi sunnuntaina, Niskasen loppusijoitus olisi neljäs. Carlin etumatka Niskaseen on 51 pistettä.

Yhdysvaltojen Jessie Diggins on ottamassa cupin voiton Ruotsin Linn Svahnin nenän edestä. Ykkössijasta saa 50 000, toisen osuus on 40 000 frangia. Jo Tour de Skin voittanut Diggins on tienannut tällä kaudella 216 600 frangia palkintorahoja.