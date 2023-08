Oletko nähnyt kuvan naista tai naisia? Epäillään anastaneen iäkkään naisen pankkikortin, nostaneen käteistä ja ostaneen kalusteita kymmenien tuhansien arvosta

Poliisin esitutkinnassa ei ole vielä tullut ilmi, miten pankkikortti on päätynyt tekijän haltuun. Tekijän liikkeitä on pystytty seuraamaan valvontakameroiden avulla.

Kamerakuvan perusteella tekijän epäillään olevan noin 165 cm pitkä nainen, jolla on normaali ruumiinrakenne. Naisella on pitkät ruskeat tai tummat hiukset. Esitutkinnassa on saatu viitteitä, että nainen on matkustanut isolla henkilöautolla tai pakettiautolla.