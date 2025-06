Vuosia jatkunut väkivaltainen alkoholikauppa paljastui Ylivieskassa

Poliisi kaipaa havaintoja henkilöiden toiminnasta.

Miehet ovat vuosien ajan pahoinpidelleet, kiristäneet ja myyneet ostamaansa ja valmistamaansa alkoholia Ylivieskassa "huomattavan kalliilla hinnalla", epäilee Oulun poliisi.

Alkoholia on myyty ylihintaan sekä väkivaltaa käyttämällä että sillä uhkaamalla.

Henkilöt ovat poliisin tietojen mukaan myös lainanneet rahaa heikossa taloudellisessa ja sosiaalisessa tilanteessa oleville.

Lainoistaan he ovat vaatineet poliisin näkemyksen mukaan kohtuutonta korkoa.

Rikoksen uhreja on myös alistettu ja heihin on kohdistettu ihmisarvoa loukkaavia tekoja. Näiden tarkoituksena on ollut käyttää uhreja taloudellisesti hyväksi, poliisi sanoo.

Poliisi pääsi epäiltyjen jäljille omien tutkimustensa perusteella.

Poliisin käsityksen mukaan toiminta on jatkunut yli kolmen vuoden ajan. Tämän vuoksi poliisi kaipaa havaintoja henkilöiden toiminnasta sekä tietoja mahdollisista rikoksen kohteeksi joutuneista henkilöistä.

Poliisiin voi olla yhteydessä puhelimella 0295 416 194, WhatsApp-viestit 050 305 0132 tai sähköpostilla vihjeet.oulu@poliisi.fi.