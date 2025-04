Tällaista on Iida Vainion ja Archie Cruzin vauva-arki – terapia ja lapsi ovat parantaneet heidän suhdettaan

Mediapersoona Iida Vainio ja muusikko Archie Cruz saivat tyttären joulukuussa 2024. Nyt he kertovat, miten arki sujuu kolmikuisen pienokaisen kanssa.

Mediapersoona Iida Vainio, 21, ja muusikko Archie Cruz, eli Arttu Kuosmanen, 33, ovat kolmikuisen tyttövauvan vanhempia. Pariskunnan esikoinen syntyi 23. joulukuuta 2024.

Vauva-arkensa Archie ja Iida kokevat hyvin helppona ja rentona. Archie tekee ohessa töitä musiikin parissa ja pitää kitarakoulua.

– Tämä on juuri sellaista, mitä ajattelinkin, Archie totesi uudesta arjestaan MTV Uutisille Powday-podcast-alustan julkistustilaisuudessa 9. huhtikuuta.

Iida opiskelee tällä hetkellä merkonomiksi ja lanseeraa omaa markkinointiyritystään.

– Tuntuu, että kun on vauva, niin on paljon enemmän virtaa kuin normaalisti. Saan paljon enemmän asioita aikaan, Iida kertoi.

– Kaikki asiat, mitä tekee urallaan, edistävät meidän elämäämme ja myös lapsemme elämää. On ihan uusi motivaattori, kun ei tee asioita enää vain itsensä vuoksi, vaan tulevaisuuden ja oman perheen vuoksi, Archie jatkoi.

Iida Vainio ja Archie Cruz haluavat rohkaista ihmisiä hankkimaan lapsia.All Over Press

Pariskunnan kolmikuinen tytär on hyvin rauhallinen, mitä ovat isovanhemmatkin ihmetelleet, kun Iidan mukaan Archie on ”niin sählä”. Myös vanhemmat itse yllättyivät lapsiarjen helppoudesta.

– Hän on lupsakka. Aamuisin hän nauttii menosta, jokeltelee ja naureskelee. Iltaa kohden hän voi olla vähän känkkäränkkä, mutta ei paljon, Archie kertoi.

– Pääsemme todella helpolla. Nukumme öisin koko yön, kahdeksan tuntia. Minulle sanottiin niin paljon sitä, etten tule jaksamaan. Mutta sellaista hetkeä ei ole vielä tullut, Iida jatkoi hyväntuulisena.

Kaksikkoa peloteltiin vauva-arjesta ennen lapsen tuloa, mistä Archie ei oikein pitänyt. Hänen mielestään asioista pitäisi pyrkiä ajattelemaan positiivisesti ja rohkaista ihmisiä tekemään erilaisia asioita.

Myös Iida haluaa rohkaista etenkin nuoria.

– Ei lapsi ole mikään este sille, että teet uraa samalla. Lapsi vie todellakin minua vain eteenpäin ja antaa enemmän voimaa. Haluan antaa rohkaisua, ettei se ole niin haastavaa, Iida sanoi.

– Kaikki ovat järjestelykysymyksiä. Olen tehnyt keikkoja ja käynyt studiossa. Toki olisi eri tilanne, jos pitäisi olla Euroopan- tai Amerikan-kiertueella ja kuukausia poissa. Onni onnettomuudessa, ettei sellaista tilannetta nyt ole. Se voi tulla joskus myöhemmin, Archie pohti.

Oma podcast on kuin terapiaistunto

Kaksikko käy uudessa Parisuhdeterapiaa-podcastissaan läpi vauva-arkeaan ja muutenkin elämäänsä, Archien musiikkijuttuja ja Iidan intohimoja, mutta myös menneisyyden tarinoita.

– Saamme tehdä juttuja omalla naamallamme ja sanoa sanottavamme, koska usein emme pysty sanomaan sitä ilman välikättä, Iida summasi.

– Tuntuu hyvältä, että on alusta, missä voi vapaasti puhua. Ihan kuin olisimme kotona ja vain puhuisimme, Archie kuvaili.

Archie ei voisi kuvitella vaivattomampaa tapaa tehdä podcastia kuin oman kumppaninsa kanssa.

– Vietämme kuitenkin lähes jokaisesta vuorokaudesta suurimman osan yhdessä. Kemia on podcastissa tärkeä asia. Jos sitä ei ole, niin ei siitä tule mitään, Archie tokaisi.

Parille tulee podcastin teon tuoksinassa myös väittelyitä, mutta molempien mielestä se on vain hauskaa ja luo kontrastia parisuhteeseen.

– Sen takia nimi on Parisuhdeterapiaa, koska se on kuin terapiaistunto, Archie sanoi.

– Mutta emme anna vinkkejä, kun sitä ovat jotkut kyselleet, Iida jatkoi.

Ensimmäinen podcast-jakso on nauhoitettu kolmea viikkoa ennen pariskunnan tyttären syntymää.

– Halusimme ottaa siihen kulmaksi, että meistä on tulossa vanhempia. Seuraavassa jaksossa olemme juuri olleet synnytyslaitoksella. Siinä huomaa meidän kasvumme ihmisinä ja kaikki tunteet, Archie selvensi.

– Joka jaksossa kasvamme enemmän vanhemmuuteen, ja se on todella siisti kulma, Iida pohti.

Raskaus sysäsi korjaamaan asioita

Archie pohtii tyttölapsen isänä, miten pojat tulevat kohtelemaan hänen tytärtään teini-ikäisenä ja miten hän pystyy sitä kaikkea vahtimaan ja suojelemaan tyttärensä tunne-elämää.

– Haluan opettaa hänelle hyvät perhearvot, mitkä minullekin on opetettu. Hankitaan hyvä koulutus ja tehdään tavoitteellisesti töitä. Kova duuni palkitaan. Minusta tulee varmaan jokseenkin tiukka faija. Omalla tavallaan rento, mutta minulla on elämänkokemusta sen verran, että tiedän, mitä ei kannata ja kannattaa tehdä, Archie pohti.

– Rehellisyys ja toisten kunnioittaminen ovat minulle tärkeitä arvoja. Ja samalla, kun käy koulua, niin voi olla isoja haaveita jossain ihan muualla. Mutta kannatan kyllä sitä, että käy koulut siinä sivussa, Iida jatkoi.

Molempien näkemyksen mukaan lapsi on parantunut heidän suhdettaan. Archie alkoi jo Iidan tultua raskaaksi miettiä, että heidän keskinäiset välinsä tulevat vaikuttamaan myös lapseen ja tämän hyvinvointiin.

– Aloimme heti korjata asioita, mitä meillä silloin oli. Kävimme pariterapissa. Halusin katsoa, että olosuhteet ovat mahdollisimman hyvät. Pieni ihminen yhdistää, ja molemmat haluavat hänelle parasta. Paras asia, mitä voimme hänelle tehdä, on se, että kohtelemme toisiamme hyvin, Archie sanoi.

– Olemme käyneet paljon terapiassa ja korjanneet asioita, mitkä ovat vaivanneet meitä. Se on auttanut meitä todella paljon ja meillä on nykyään paljon tasaisempaa kuin ennen, Iida komppasi.

Iida neuvoo nuoria vanhempia olemaan armollisia itselleen ja hoitamaan asiat niin, että pääsee tekemään myös omia juttujaan.

– Olkaa rohkeita antamaan lasta isovanhemmille hoitoon. Omaa aikaa täytyy välillä saada. Lastenhoito kannattaa jakaa mahdollisimman paljon puoliksi. Aina se ei voi toki mennä niin, mutta näin tulee molemmille omaa aikaa. Kun käyn salilla, niin Arttu hoitaa lasta tai toisinpäin. Jako meillä menee todella hyvin, Iida kertoi parin arjesta.

– Pitäkää ennen kaikkea itsestänne huolta. Kun olet itse kunnossa ja voit hyvin, niin jaksat pitää myös toisesta huolta. Älä polta itseäsi loppuun, käy treenaamassa, syö terveellisesti ja yritä nukkua hyvin. Ehkä kauhutarinat ihmisistä, jotka eivät voi hyvin, johtuvat vain siitä, etteivät he pidä huolta, että ovat kunnossa. Minulla on loputon määrä energiaa vanhemmuuteen, kun elämässä on myös omia intohimojuttuja, Archie summasi.