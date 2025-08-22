Ero peruttu? Iida Vainio postasi Instagramiin sydämellisen kuvan Archie Cruzista

Iida Vainio jakoi Instagramiin otoksen Archie Cruzista.

Muusikko Archie Cruz ilmoitti hiljattain Instagramissa, että hän ja hänen kumppaninsa Iida Vainio olivat eronneet.

Cruz kertoi nyt jo poistetussa Instagram-julkaisussaan, että hän ja Vainio olivat pitkään kestäneen harkinnan jälkeen päättäneet jatkaa eri teille, ja että he jatkavat tyttärensä kasvattamissa yhdessä, mutta eivät parisuhteessa.

Samaan aikaan Vainio puolestaan kirjoitti omassa Instagram-tarinassaan, ettei erouutinen pidä paikkaansa.

Iida Vainion ja Archie Cruzin suhde sai alkunsa Farmi Suomi -ohjelman kuvauksissa.

Nyt Vainio on julkaissut Instagram-tarinassaan otoksen Cruzista. Hän on lisännyt kuvan yhteyteen liekehtivän sydänemojin. Tarinajulkaisun taustalla soi Oasis-yhtyeen kappale Supersonic.

Cruz on jakanut Vainion julkaiseman kuvan omaan Instagram-tarinaansa.

Instagram-tarinat ovat katsottavissa 24 tunnin ajan niiden julkaisusta.

Cruzin ja Vainion vaiherikas suhde sai alkunsa Farmi Suomi -ohjelman kuvauksissa vuonna 2023. Kaksikolla on yhteinen tytär, joka syntyi joulukuussa vuonna 2024.