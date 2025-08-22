Ero peruttu? Iida Vainio postasi Instagramiin sydämellisen kuvan Archie Cruzista

Archie Cruz kertoi hiljattain, että hän ja Iida Vainio olivat eronneet. Vainio puolestaan kiisti eron.All Over Press
Julkaistu 22.08.2025 14:45
Alexia Tänav

alexia.tanav@mtv.fi

Iida Vainio jakoi Instagramiin otoksen Archie Cruzista. 

Muusikko Archie Cruz ilmoitti hiljattain Instagramissa, että hän ja hänen kumppaninsa Iida Vainio olivat eronneet.

Cruz kertoi nyt jo poistetussa Instagram-julkaisussaan, että hän ja Vainio olivat pitkään kestäneen harkinnan jälkeen päättäneet jatkaa eri teille, ja että he jatkavat tyttärensä kasvattamissa yhdessä, mutta eivät parisuhteessa.

Samaan aikaan Vainio puolestaan kirjoitti omassa Instagram-tarinassaan, ettei erouutinen pidä paikkaansa. 

OMA Iida Vainio Archie CruzIida Vainion ja Archie Cruzin suhde sai alkunsa Farmi Suomi -ohjelman kuvauksissa.

Nyt Vainio on julkaissut Instagram-tarinassaan otoksen Cruzista. Hän on lisännyt kuvan yhteyteen liekehtivän sydänemojin. Tarinajulkaisun taustalla soi Oasis-yhtyeen kappale Supersonic.

Cruz on jakanut Vainion julkaiseman kuvan omaan Instagram-tarinaansa. 

Instagram-tarinat ovat katsottavissa 24 tunnin ajan niiden julkaisusta. 

Cruzin ja Vainion vaiherikas suhde sai alkunsa Farmi Suomi -ohjelman kuvauksissa vuonna 2023. Kaksikolla on yhteinen tytär, joka syntyi joulukuussa vuonna 2024.

