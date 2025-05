Podcast: Iida Vainio esittää Archie Cruzille suoran kysymyksen: "Sinä aina laittelet viestiä kaikille muijille"

Iida Vainio kysyy podcastissa kumppaniltaan Archie Cruzilta, miten tämä käsittelee muihin ihmisiin kohdistuvia ihastumisen tunteitaan. Cruzin mukaan kyse ei ole ihastumisesta, vaan himosta.

Mediapersoona Iida Vainio ja muusikko Archie Cruz keskustelevat Podwayn Parisuhdeterapiaa-podcastinsa tuoreimmassa jaksossa parisuhteeseen liittyvistä teemoista. Jaksossa käsitellään muun muassa parisuhdedynamiikkaa sekä kaksikon aiempia suhteita.

Jaksossa Vainio kysyy Cruzilta, miten tämä käsittelee muihin ihmisiin kohdistuvia ihastumisen tunteita parisuhteessa ollessaan. Cruz tiedustelee oitis, onko Vainio ihastunut johonkin toiseen.

– Ei, vaan tarkoitan, että miten sinä (käsittelet ihastumisen tunteita), koska sinä aina laittelet viestiä kaikille muijille, Vainio penää.

Cruz puolustelee, ettei kyse ole ihastumisesta.

– Minusta se on enemmän himoa. Puhutaan seksuaalisesta, se ei ole tunnepohjaista. Joko lähden tavoittelemaan sitä, tai sitten en. Se on päätös, joka on tehtävä. Toki ei ikinä pitäisi tehdä niin, Cruz sanoo.

Vainio kysyy, ajatteleeko Cruz moisen toiminnan olevan oikein. Muusikko vastaa kieltävästi.

– Mutta jos meillä on vaikkapa huono tilanne kotona ja näen jonkun pyllyn Instagramissa, niin ajattelen, että kyllä minulla on nyt oikeus lähteä... Se riippuu niin paljon kaikesta, Cruz sanoo.

Vainio sanoo, ettei Cruzilla ole oikeutta toimia kyseisellä tavalla. Cruz myötäilee ja sanoo, että parisuhteessa olevan pitäisi olla tarpeeksi vahva vastustamaan kiusauksia. Hän kuitenkin myöntää, että se saattaa olla toisinaan vaikeaa.

– Minä huomaan, että sinä aina välillä herpaannut tykkäilemaan joidenkin muijien kuvista, Vainio sanoo.

– Olen aika perso naiskauneudelle, Cruz perustelee.