Archie Cruz ilmoitti erostaan – Iida Vainio on eri mieltä

Archie Cruz ja Iida Vainio tapasivat aikoinaan Farmi-ohjelman kuvauksissa.

Kohupari Archie Cruz ja Iida Vainio ovat Cruzin mukaan eronneet, mutta Vainio on eri mieltä asiasta. Pariskunnalla on yhteinen tytär, joka syntyi joulukuussa vuonna 2024.

Cruz avautuu asiasta Instagram-tilillään.

– Olemme pitkään kestäneen harkinnan jälkeen päättäneet jatkaa eri teille Iidan kanssa. Maailman ihanimman tyttövauvan yhteinen kasvatus jatkuu, mutta erikseen, ei parisuhteessa. Toivomme kaikilta rauhaa päätöksen käsittelyssä, emmekä kommentoi asiaa lehdille tai muille medioille enempää, kiitos ymmärryksestä.

Vainio teki puolestaan oman julkaisun Instagramin tarinoihin.

– Hei minulle riittää nyt taas. Me ei olla erottu. Archie Cruz, olisitko ystävällinen ja poistat minun kuvan sinun facetune igstä, Vainio kirjoittaa.

Pariskunta tapasi aikoinaan Farmi-ohjelman kuvauksissa, mutta suhde on ollut seurusteluajan tuulista.