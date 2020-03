Ihmisvirta sammui yhdessä yössä – MTV selvitti, miten Suomen rajoja nyt valvotaan: Käytössä helikoptereita, miehittämättömiä ilma-aluksia, kameroita ja koiria

Ehkä konkreettisimmin rajavalvonnan palauttaminen näkyy Suomen ja Ruotsin rajalla Torniossa, sillä aiemmin tätä rajaa “ei ollut edes olemassa”, kuvailevat paikalliset. Ihmiset ovat eläneet kuin samassa kaupungissa Torniossa ja Haaparannalla, sillä rajanylitys on ollut vaivatonta.

Nyt tätä idylliä rikkoo Suomen ja Ruotsin välille pystytetty aita sekä kymmenet alueella pyörivät viranomaiset: on rajavartijoita, poliisia ja tullia. Alueella kurvailevat moottorikelkat sekä liikkuvat koirapartiot. Puolestaan vapaammat rajanylityspaikat, kuten kevyen liikenteen väylät, on estetty puomein, lumikasoin sekä ajoneuvoin.

Rajavalvonta on palautettu Suomen sisärajoille. Maasta poistuvien sekä maahan saapuvien pitää pystyä todistamaan matkansa tarkoituksen välttämättömyys.

Yliluutnantti Rajala kutsuttiin eläkkeeltä rajalle

Rantala on komennettu Tornioon suoraan eläkepäiviltään, sillä hän on yksi Rajavartiolaitoksen evp-reserviin kuuluvista vastikään eläköityneistä rajavartioista. Evp-reservin avulla Rajavartiolaitos voi kutsua vanhoja jermuja palvelukseen kiiretilanteen yllättäessä.

– Tornio ja Haaparanta ovat tiivistä kaupunkia. Kyllä se on varmasti vaikea tilanne paikallisille, kun on tavallaan samaa kaupunkia, Rantala toteaa.

Yliluutnantti Jari Rantala kutsuttiin eläkepäiviltä takaisin palvelukseen Suomessa vallitsevan poikkeustilanteen vuoksi. Aiemmin Rantala on kutsuttu eläkepäivien vietosta Rajavartiolaitoksen FRONTEX-operaatioihin Etelä-Euroopaan.

“Ihmiset ymmärtävät”

Mutta ovatko paikalliset ryhtyneet vastarintaan, kun Ruotsin puolella sijaitsevaan Ikeaan ei enää pääse syömään lihapullia, Systembolagetiin eli Ruotsin Alkoon ei pääse ostamaan halvempaa viiniä tai nuuskan himossa rajan yli ei voi kurvata hakemaan biittiä huuleen? Rantalan vastaus on kielteinen.

– Kansalaisten vastaanotto on ollut hyvää, suurin osa ymmärtää, mitä varten tämä tilanne on, Rantala kertoo tilanteesta rajalla.

Suomen puolella sijaitsevat asunnot sekä Rajalla-kauppakeskus sijaitsee vain metrien päästä virallisesta rajaviivasta ja heti Ruotsin puolella rajaa on torialue. Nyt tämä vuosien yhteistyö on erotettu vartioidulla aidalla toisistaan.

Lapin rajoille on saatu merkittävästi lisäresursseja muualta Suomesta. Pelkästään Tornion raja-asemalla on nyt kymmenkertaisesti enemmän henkilöstöä, kuin tavallisessa tilanteessa. Rajavartioita alueelle on saapunut erityisesti itärajalta.