Suomen sisäraja suljettiin kahdessa vuorokaudessa, tarvittaessa sulku olisi voitu tehdä nopeammin – tällainen hamstrausvimma rajoille iski

Rajavartiolaitos on valmiusorganisaatio, joka ennakoi muuttuvia tilanteita jatkuvasti, komentaja Ismo Siikaluoma Rajavartiolaitoksen esikunnasta kertoo MTV Uutisten haastattelussa.

– Kyllä me olemme siihen (rajojen sulkemiseen) valmistautuneet, suunnitelmat ovat olemassa. Toki oli mahdollista tehdä ennakointia, mutta itse valmistelutoimenpiteet käynnistettiin, kun varsinainen päätös tuli (17.3.). Kaksi vuorokautta tässä organisaatiossa on loppujen lopuksi aika pitkä aika. Me psytymme reagoimaan hyvinkin nopeasti muuttuviin tilanteisiin, Siikaluoma toteaa.