Puolan rajavartiosto MTV:lle: Siirtolaisten kiinnostus siirtymässä kohti Suomea

Nyt rajalla seisoo noin 200 kilometriä aitaa, joka on päällystetty piikkilangalla. Osa rajasta on vaikeakulkuista maastoa, kuten suota, jokea ja tiheää metsää. Siellä rajaa valvotaan elektronisesti.

– Järjestelmää on kehitetty 15 vuotta. Siihen kuuluu yö-, päivä- sekä lämpökameroita, kaapeleita ja muita sensoreita. Hiirenkin rajanylitys huomataan, kertoo Puolan rajavartioston tiedotuspäällikkö Anna Michalska .

Myös raja-aita on varustettu sensoreilla.

Puolalaisia rajavartijoita ja sotilaita on rajalla tuhansittain. Tästä huolimatta raja vuotaa.

Puolan rajavartiolaitoksen MTV Uutisille antama arvio rajanylitysyrityksien määrästä on hieman matalampi mutta samansuuntainen.

Valko-Venäjä antaa välineet aidan rikkomiseen

Valko-Venäjän aloittaessa siirtolaisten ohjaamisen rajalle, heitä lensi tai lennätettiin maan pääkaupunkiin Minskiin, josta matka jatkui rajalle. Anna Michalskan mukaan tammikuussa 2022 tapahtui muutos, jonka jälkeen lähes kaikilla rajanylittäjillä on ollut Venäjän viisumi.

Rajavartiolaitoksen raportin mukaan aidasta on tultu läpi ainakin rautasahoilla ja autotunkeilla, joilla pylväitä on taivutettu erilleen. Aidasta kiivetään myös yli ja sen ali kaivetaan tunneleita.

– Valkovenäläisille tämä on hyvä bisnes, josta he saavat voittoa. Päätavoite on kuitenkin epävakautta EU:n rajoja.