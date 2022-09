Suomalaisasiantuntija Ukrainan vastahyökkäyksestä: "Voidaan luopua ajatuksesta, että Herson vapautetaan nopeasti" – MTV seuraa sotaa Ukrainassa

Lue hyökkäyssodan edellisen päivän seurantaa tästä artikkelista.

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta 2022

22.40: Suomalaisasiantuntija: "Voidaan luopua ajatuksesta, että Herson vapautetaan nopeasti"

Yksi vähintään länsimaisissa unelmissa usein nimetty tavoite Ukrainan vastahyökkäykselle on ollut Hersonin kaupungin takaisinvaltaus.

Useampaan otteeseen sodan aikana on kerrottu tarinaa ukrainalaisjoukoista, joita on väitetty havaitun milloin missäkin päin Hersonin esikaupunkialueita. Maajoukkojen välisiä taisteluita kaupungista ei ole kuitenkaan käyty tälläkään viikolla.

Ukrainan sodan tilannekarttaa ylläpitävä sotahistorioitsija Emil Kastehelmi ei odota lähiaikoina näkevänsä "mitään kovin merkittäviä läpimurtoja". Ukraina todennäköisesti jatkaa etelän painopistesuunnilla puskemista, Kastehelmi sanoo.

– Liikettä ukrainalaisten hyväksi tullaan todennäköisesti vielä näkemään.

– Mutta sellaisesta ajatuksesta voidaan varmasti luopua, että edessä olisi jokin nopea Hersonin vapauttaminen.

21.39: Katkesiko Venäjän elintärkeä logistiikkasilta vihdoin? Video näyttää Ukrainan valtavat pommitukset Antonovskyn sillalla

Ukrainan armeija pommitti Venäjälle logistisesti äärimmäisen tärkeää kulkuväylää.

Dnepr-joen ylittävä yli kilometrin pituinen Antonovskyn silta on ollut Venäjän joukkojen hallussa helmikuusta asti. Venäjä on kuljettanut sodan aikana miehistöään sekä aseita siltaa pitkin Hersoniin.

Sillallla nähtiin useita räjähdyksiä sunnuntaiaamuna Ukrainan toimesta. Sosiaalisessa mediassa leviää myös useita videoita samaisista räjähdyksistä eli kulmista kuvattuina.

Ukraina on tehnyt jo aiemmmin useita tykistö- tai ohjusiskuja sillan käytön estämiseksi.

Toistaiseksi ei kuitenkaan pystytä vielä sanomaan, katkesiko silta nyt räjähdyksistä kokonaan.

0:27 Räjähdykset sillan lähettyville tallentui videolle: Katso kuinka Antnovskiy sillalla räjähtelee.

20.02: Ukraina selittelee hyökkäyksensä hitautta – suomalaisasiantuntijaa epäilyttää: "Viestinnän tyyli muuttui todella nopeasti"

Ukrainan sodan tilannekarttaa ylläpitävän sotahistorioitsija Emil Kastehelmen mukaan Ukrainan vastahyökkäys Etelä-Ukrainassa lähti vauhdikkaasti liikkeelle, mutta venäläiset saivat tilanteen nopeasti haltuun.

Ukrainan vastahyökkäys maan eteläosassa pyrkii venäläisjoukkojen "systemaattiseen kuluttamiseen", ei Kremlin miehittämien alueiden nopeaan takaisinvaltaukseen, väittivät ukrainalaisviranomaiset lauantain aikana, raportoi amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Kastehelmen mukaan Ukrainan lausunnot tässä vaiheessa vastahyökkäystä "herättävät vähän kysymyksiä".

– Epäilen väitteitä siitä, etteikö Ukraina olisi yrittänyt oikeastikin edetä. Siellä on todistetusti hyökätty vahvasti, on nähty tuhoutuneita ukrainalaisia panssarivaunuja ja muuta. Kunnon panssaroiduilla osastoilla on pyritty eteenpäin, Kastehelmi sanoo MTV Uutisille.

– Tietysti voi olla niin, että he haluavat sitoa venäläisiä joukkoja, Kastehelmi jatkaa.

Kastehelmen mukaan on mahdollista, että Ukrainan kommentit on "suhteutettu tilanteeseen". Kiova käy taistelua olemassaolostaan ja sillä on tarve sanoittaa asiat itselleen mieluisaan muotoon, Kastehelmi muistuttaa.

– Ukrainan viestinnän tyyli muuttui todella nopeasti sellaiseksi, että älkää odottako mitään isoa ja merkittävää, vaikka jo kevään lopulta asti on viestitty toiveikkuutta (etelän vastahyökkäyksestä).