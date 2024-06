Hyytävä paljastus ruotsalaislegendalta: "En tiedä kauanko minulla on elinaikaa"

Englannin jalkapallomaajoukkueen entinen manageri järkytti jalkapallomaailman tammikuussa, kun hän ilmoitti sairastavansa kuolemaan johtavaa haimasyöpää.

Eriksson sanoi silloin, että hänellä on “noin vuosi" elinaikaa. Nyt 76-vuotias ruotsalainen on antanut päivityksen terveydentilastaan The Telegraph -lehden kolumnissaan, ja sanoo olevansa sujut tietämättömyytensä kanssa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Jos kysyt lääkäreiltä, kuinka kauan minulla on jäljellä, he eivät osaa vastata. Huolestuttaako se minua? Minusta on parempi olla tietämättä, Eriksson kirjoittaa.

– Joka päivä on ylä- ja alamäkeä. Joinakin aamuina herään ja tunnen oloni täydelliseksi, tai melkein. Toisina aamuina se on puolestaan ongelma. Mutta hyviä päiviä on edelleen, ja olen kunnossa.

Erikssonin saama lämpö ja rakkaus ovat auttaneet häntä jaksamaan.

– Olen matkustanut ympäri Ruotsia, Englantia, Italiaa ja Portugalia, ja olen niin usein saanut kyyneleet silmiini ihmisten ystävällisyydestä, Eriksson jatkaa.

– Yleensä kaikki puhuvat ihmisistä hyvin, kun he ovat kuolleet. Olen onnekas, että minusta puhutaan hyvää, kun olen elossa.

Eriksson valmensi Englantia vuosina 2001-2006. Hän johdatti maan vuosien 2002 ja 2006 MM-kisoissa puolivälieriin ja vuoden 2004 EM-kisoissa kahdeksan parhaan joukkoon.