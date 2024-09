Koskettava tarina: Sven-Göran Erikssonin viimeinen kirjoitus julkaistiin

Eriksson kirjoitti kesän jalkapallon EM-kisojen aikaan muutaman kolumnin englantilaiseen The Telegraph -lehteen. Nyt lehti on julkaissut hänen viimeisen, keskeneräiseksi jääneen tekstinsä perheen antaman luvan myötä.

– Minulla on aina ollut sellainen asenne, että elämää on syytä juhlia. Miten voin parhaiten havainnollistaa sitä? Olette ehkä kuulleet tarinan, jonka yksi vanhoista pelaajistani, Didier Hamann , kertoi minusta, kun sain potkut Manchester Citystä vuonna 2008, Eriksson kirjoitti.

– Sanoin, että me juhlimme elämää, Kaiser. Elämää. Istuimme uima-altaalla aurinkotuoleilla ja otimme juotavaa. Juhlimme elämää. Se on aina ollut ajattelutapani – riippumatta siitä, mitä eteen tulee.

– Sen jälkeen, kun sain kuulla, että minulla on parantumaton syöpä, tämä on ollut vaikeaa. Kaikesta huolimatta yritin aina elää joka päivä hymy huulillani. On pysyttävä positiivisena, Eriksson kirjoitti.