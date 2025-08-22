Suomalaisvahdille uusi osoite – Jesse Joronen ja Joel Pohjanpalo jälleen yhdessä

Suomalaismaalivahti Jesse Joronen jatkaa jalkapallouraansa Italian Serie B:n Palermossa, seura kertoo verkkosivuillaan.
Joronen, 32, siirtyy Palermoon toisesta italialaisseurasta Veneziasta, joka putosi viime kauden päätteeksi Serie A:sta toiseksi korkeimmalle sarjatasolle. Jorosen sopimus Venezian kanssa päättyi viime kauteen.
Palermoa edustaa ennestään jo toinen suomalaispelaaja Joel Pohjanpalo, joka niin ikään siirtyi sisilialaisseuraan Veneziasta alkuvuodesta. Joronen ja Pohjanpalo ovat siis aiemminkin pelanneet samassa seurassa.
Joronen ehti pelata Veneziassa vuodesta 2022. Viime vuonna hän oli isossa roolissa, kun Venezia nousi Serie B:stä pääsarjaan karsintojen kautta. Serie A:ssa Jorosen peliaika jäi vähemmälle.
Joronen on pelannut Italiassa vuodesta 2019. Suomen maajoukkueessa Joronen on pelannut 20 maaottelua.