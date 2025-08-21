KuPSille karu tulos eurokentillä – nyt tuli kylmää kyytiä

Julkaistu 21.08.2025 21:34
Ilari Savonen

Kuopion Palloseura eli KuPS otti pahasti lukua Eurooppa-liigan viimeisen karsintakierroksen avausottelussa tanskalaista Midtjyllandia vastaan. Midtjylland oli parempi peräti luvuin 4–0.

Vaikka KuPS esiintyi avausjaksolla varsin lupaavasti, numerot kääntyivät nopeasti isäntien suuntaan. Adam Buksa vei Midtjyllandin 1–0- ja Dario Osorio 2–0-johtoon.

Tanskalaisjoukkueen etumatka sen kuin kasvoi toisella puoliajalla, kun Junior Brumado napautti kaksi osumaa.

Midtjylland lähtee täten isolta etumatkalta viikon päästä pelattavaan toiseen osaotteluun, joka käydään Kuopiossa.

Otteluparin voittaja etenee Eurooppa-liigaan. Häviäjä pelaa puolestaan syksyllä ja talvella Konferenssiliigan alkusarjassa.

