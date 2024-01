Valmentajalegenda Sven-Göran Eriksson sairastui syöpään – "Minulla on ehkä vuosi elinaikaa"

Nyt Eriksson on kertonut Sveriges Radion haastattelussa sairastavansa syöpää. Eriksson oli eräänä päivänä pyörtynyt kotonaan ja mennyt sairaalaan. Sairaalassa hänelle kerrottiin hänen sairastavan haimasyöpää.

– Minun on taisteltava niin pitkään kuin pystyn. Tiedän, että minulla on elinaikaa parhaassa tapauksessa ehkä vuosi, pahimmillaan jopa vähemmän, Eriksson kertoo Sveriges Radiolle.

Eriksson on valmentanut mittavan uransa aikana useita Euroopan huippuseuroja. Eriksson on luotsannut muun muassa AS Romaa, Laziota, Benficaa, Manchester Cityä ja Leicester Cityä.