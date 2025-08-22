Maailmanennätyssiirto jysähti jalkapallossa

Meksikolaisesta Jacqueline Ovallesta tuli maailman kallein naispelaaja, kun Yhdysvaltain NWSL:ssä pelaava Orlando Pride osti hänet Tigresistä noin 1,3 miljoonalla eurolla.
Aiempi ennätys oli Olivia Smithin siirto Liverpoolista Arsenaliin 1,2 miljoonan euron summalla. Maailmanennätystä on rukattu uuteen uskoon tänä vuonna peräti kolme kertaa. 25-vuotias Ovalle ehti pelata kahdeksan vuoden ajan TIgresissä, pelejä kertyi 283 ja maaleja 133.
– Olen todella iloinen, että siirryn Orlando Prideen. Minulla on tavoite ja se on voittaa mestaruuksia ja jättää oma jälkeni seuraan. Olen valmis antamaan kaikkeni, Ovalle sanoi lehdistötiedotteessa.
Ovalle voitti TIgresissä kuusi Meksikon mestaruutta. Hän on myös pelannut 58 maaottelua, joissa on syntynyt 20 maalia.
– Olemme iloisia, kun saamme toivottaa Jacquien tervetulleeksi Orlando Prideen ja luomaan historiaa tällä ennätyskaupalla, seuran urheilujohtaja Haley Carter totesi.