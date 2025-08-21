HJK ajautui yllättävän pahoihin vaikeuksiin – Alexander Ring pelasti

AC Oulu kiusasi HJK:ta miesten Suomen cupin välierässä torstaina, mutta helsinkiläiset onnistuivat kairaamaan voiton ja lunastivat paikan cupin finaalissa.
Kotimaisen liigan pohjamudissa rypevä AC Oulu kykeni pitämään liigan kärkipään joukkueen maaleitta pitkään.
Lopulta helsinkiläisten kapteeninnauhaa ottelussa kantanut Alexander Ring vapautti äänekkään kannattajajoukon Töölössä huutoon. Miska Ylitolva löysi Ringin maalin edestä keskityksellä, ja Ring liukui pallon maaliin. Voittomaaliksi jäänyt osuma syntyi varttia ennen varsinaisen peliajan päättymistä.
Vain hetkeä myöhemmin Ring laukoi pallon jo toistamiseen maaliin, mutta tilanne tuomittiin paitsioksi.
HJK:n finaalivastustaja selviää 10. syyskuuta, kun Kuopion Palloseura isännöi pietarsaarelaista Jaroa.