Sven-Göran Erikssonin jäähyväisviesti: "Minulla oli hyvä elämä"

– Minulla oli hyvä elämä. Uskon, että me kaikki pelkäämme päivää, jolloin kuolemme, mutta kuolema on myös osa elämää. Sinun on opittava hyväksymään se sellaisena kuin se on. Toivottavasti ihmiset sanovat lopulta, että hän oli hyvä mies, mutta kaikki eivät tule sanomaan niin, Eriksson sanoi dokumentissa brittitiedotusvälineiden kuten LBC:n mukaan.