Hyvinvointivaikuttajan hääpäivän terveellinen menu suututti somessa

New York Post kertoo hyvinvointivaikuttajasta, jonka hääpäivän menu on joutunut sosiaalisessa mediassa ilkeän pilkan alaiseksi.

Sam johtaa The Fit Fatale community -nimistä nettisivua, joka tarjoaa asiakkaille hyvinvointivalmennusta terveellisiin elämäntapoihin. Sam jakaa hyvinvointivinkkejä liittyen mindfulnessiin, fitnekseen, päivittäisiin kävelylenkkeihin, lisäravinteisiin, veteen, ruokavalioon ja uneen.

Sam itse aloitti oman elämäntaparemonttinsa noin neljä vuotta sitten . Kaikki sai alkunsa pahasta aivotärähdyksestä, minkä jälkeen hän on halunnut keskittyä terveellisiin elämäntapoihin, fitnekseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Tällainen menu oli

Samin video nousi nopeasti viraalihitiksi ja on kerännyt TikTokissa ja Instagramissa miljoonia katselukertoja. Monet eivät ihastelleet hääparin terveellisiä valintoja.

Monen mielestä terveellisyys vietiin liian pitkälle

– Hääpäiväsi on tarkoitus olla nautittava, eräs TikTok-käyttäjä kirjoitti Samin videon alle.

– Hei yksi päivä sinne tänne on ihan okei, kirjoitti toinen.

Sam tuomitsi ilkeät kommentit

Ruokaa ja toksista dieettikulttuuria käsittelevät sisällöt herättävät vahvoja tunteita. Eräs käyttäjä kutsui Samin häitä syömishäiriöhäiksi. Kommentti on kerännyt kymmeniä tuhansia tykkäyksiä. Sam julkaisi ikävälle kommentille vastausvideon , jossa hän toivoo ihmisten ymmärtävän, ettei syömishäiriö ole asia, jolla saa haukkua toista.

– Ihmiset ovat niin tottuneita roskaruokaan, että kun he näkevätkin ihmisen, joka syö terveellisesti, he automaattisesti ajattelevat, että hänellä on pakko olla syömishäiriö, eräs käyttäjä kommentoi videota.