Eronnut nainen vaati häävalokuvaajalta rahojaan takaisin neljä vuotta häiden jälkeen – "Tämän täytyy olla vitsi"

"Emme tarvitse niitä enää"

Romeo muistutti naista siitä, että valokuvaus ei ole palvelus, josta on tapana antaa rahoja takaisin sen jälkeen, kun kuvat on otettu ja toimitettu.

"Ei, rouva, et ole oikeutettu palautukseen. Haluaisin pysytellä ammattimaisena kanssasi, ja vain vakuuttaa sinut siitä, että et ole saamassa palautusta. On tarpeeksi paha, että haluat palautuksia neljä vuotta myöhemmin, se on valitettavasti nöyryyttävää kannaltasi. Joten, ei palautuksia", valokuvaaja vastasi.