Hääsuunnittelija paljastaa, mitkä ovat häiden yllättävät rahasyöpöt ja mistä voi helpoiten karsia – "Siitä se säästö tulee"

Hääsuunnittelijan hankkimista on ainakin männä vuosina pidetty Suomessa enemmänkin amerikkalaisena ilmiönä.

– Se on kasvava trendi. Olen itse toiminut nyt 10 vuotta suunnittelijana Suomessa ja koko ajan enemmän ja enemmän käytetään. Ihmiset ovat kiireisiä ja he haluavat apua, Beadle kertoo.

Katso yllä olevalta videolta, mihin suomalainen hääpari käyttää rahaa, jos hääbudjetti on pohjaton.

Suomalaisten hääbudjeteissa liikutaan ääripäissä

Korona on vaikuttanut Beadlen mukaan hieman kummallisella tavalla suomalaisten hääbudjetteihin.

Osalla pariskunnista taloudellinen tilanne on huonontunut merkittävästi viime vuosina ja osa on taas pystynyt ehkä laittamaan enemmän rahaa säästöön, kun esimerkiksi matkailua on vähennetty.