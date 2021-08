Hyviä uutisia! Brittiraportin mukaan kaksi rokoteannosta saaneilla on merkittävästi pienempi riski saada pitkittynyt koronatauti

Hotulainen johtaa muun muassa aivotutkimusta tekevää tutkimusryhmää lääketieteellisessä tutkimuslaitos Minervassa. Hän on myös Suomen aivotutkimusseuran puheenjohtaja. Hotulainen on ollut mukana kirjoittamassa tällä viikolla Lancet Regional Health Europe -tiedelehdessä julkaistua vertaisarvioitua A look into the future of the COVID-19 pandemic in Europe: an expert consultation -artikkelia.