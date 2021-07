THL alkaa tutkia long covid -oireyhtymän yleisyyttä – myös rokotteen vaikutusta pitkittyneen koronataudin oireisiin selvitetään

Asiasta kertoo THL:n tutkimusprofessori Markus Perola. Kyseessä on ensimmäisiä Suomessa toteutettuja tutkimuksIa, joissa tarkastellaan myös pitkää koronaa sekä rokotteen mahdollista vaikutusta siihen.

Ensimmäiseen tutkimukseen, COVIDprog, on jo rekrytoitu yli 1000 koronaan sairastunutta. Heille lähetetään syksyllä kysely, jossa kysytään myös mahdollisia pitkän koronan oireita.

"Tilastollista voimaa on tulossa"

Toisessa tutkimuksessa, koronavirus COVID-19-tartunnan yksilöllinen kulku eli COVIDreg-tutkimuksessa, tutkimuskohteena ovat kaikki koronavirukseen sairastuneet suomalaiset, eli noin 100 000 ihmistä, sekä vertailujoukkona koko Suomen kansa. Kyseessä on rekisteritutkimus.

– Rokotteen vaikutuksesta pitkän koronan oireisiin ei voida vielä vetää syy-yhteyttä, mutta erityisesti COVIDreg-tutkimuksen näyttöperusta tulee olemaan tilastollisesti hyvin voimakas, sillä mukana ovat kaikki Suomessa koronaan sairastuneet sekä kaikki Suomen asukkaat. Vaikka me olemme pieni kansa, siitä tulee tilastollista voimaa.

Vapaaehtoisia etsitään

Pitkän koronan tutkimisessa on se ongelma, etteivät tutkijat voi hypätä tulevaisuuteen: Tutkimusaineistoa on kerättävä sairastuneiden taudin etenemisen mukaan. Koronavirus on sen verran uusi tauti, ettei aineistoa ole vielä paljoa käytettävissä, Perola sanoo.