Hyundain WRC-talli huhujen pyörteissä – tallipomolta tiukka viesti: "Älkää lukeko"

Jo aiemmin pidettiin varmana, että Hyundain suunnitelmissa on harppaus ratakisoihin. Tämä puolestaan on herättänyt spekulaatioita siitä, aikooko Hyundai vetäistä kokonaan johdon irti WRC-rallitoiminnoistaan.

Viime viikkojen aikana on huhuiltu, että Hyundai saattaa ulkoistaa WRC-toimintonsa yksityistiimille, joka ajattaisi Hyundain Rally1-autoja MM-sarjassa jo kaudella 2026. Hyundain tallipäällikkö ja koko Hyundai Motorsportin puheenjohtaja Cyril Abiteboul kertoi oman kantansa spekulaatioihin viime viikonloppuna Kreikan Akropolis-rallin yhteydessä.

– Älkää lukeko huhuja. Kesä on aina hyvä hetki spekulaatioille ja huhuille. Todennäköisesti viime vuonna tekin kirjoititte, että me olemme lähdössä sarjasta vuoden 2024 lopussa, Abiteboul kertoi ytimekkäästi.

– Se on totta, että silloin oli epäilyksiä, koska emme tienneet, minne tämä laji on menossa. Mutta kun saimme selvyyden lajin suunnasta, se oli selvää, että kuulumme tänne. Haluamme pysyä täällä. Sitä emme vielä tiedä, mihin laji on menossa vuoden 2026 jälkeen, ja siihen tarvitsemme selvyyden. Sen perusteella pystymme tekemään suunnitelmia ja päätöksiä. Mutta tällä hetkellä olemme täällä ja olemme täällä voittamassa, ranskalaispomo lisäsi.