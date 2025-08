EK19: Ouninpohjassa huima näytös, Kalle Rovanperä yhden pätkän päässä voitosta – MTV seuraa

Suomen MM-ralli huipentuu kahdesta erikoiskokeesta koostuvaan sunnuntaipäivään. Ouninpohjan liki 24-kilometrinen erikoiskoe ajetaan kahteen kertaan, ja nopeimmille on taas jaossa lisäpisteitä. MTV Urheilu seuraa tässä artikkelissa päivän tapahtumia.

Tilanne 18/20 ek:n jälkeen:

sija: kuljettaja: talli: aika/ero: 1. Kalle Rovanperä Toyota 2.01.28,8 2. Takamoto Katsuta Toyota +36,1 3. Sebastien Ogier Toyota +42,9 4. Elfyn Evans Toyota +44,4 5. Sami Pajari Toyota +59,2 6. Thierry Neuville Hyundai +1.54,7 7. Adrien Fourmaux Hyundai +2.23,7 8. Josh McErlean M-Sport +3.28,3 9. Gregoire Munster M-Sport +4.27,9 10. Martins Sesks M-Sport +4.38,7 11. Ott Tänak Hyundai +7.03,5 12. Roope Korhonen Toyota (WRC2) +7.14,1 13. Jari-Matti Latvala Toyota (WRC2) +7.15,4

Sunnuntain ohjelma:

EK20 Ouninpohja 2 – 23,98 km klo 13.15

Seuranta:

EK19 Ouninpohja 1 – 23,98 km

sija: kuljettaja: talli: aika/ero: 1. Elfyn Evans Toyota 10.17,1 2. Sebastien Ogier Toyota +0,4 3. Kalle Rovanperä Toyota +0,6 4. Takamoto Katsuta Toyota +1,7 5. Adrien Fourmaux Hyundai +2,7 6. Thierry Neuville Hyundai +3,5 7. Sami Pajari Toyota +8,6 8. Ott Tänak Hyundai +11,1 9. Thierry Neuville Hyundai +20,9 10. Martins Sesks M-Sport +25,8 11. Gregoire Munster M-Sport +33,6

Klo 11.47: Rallin päätöspätkän lähtöajat ovat selvillä. Pääluokan eteen ajatetaan WRC2-luokan kärkikolmikko, eli jo siinä kohtaa selviää, kumpi suomalaiskuljettajista vie luokkavoiton.

Klo 11.34: Kerrataan lähtökohdat rallin viimeiselle erikoiskokeelle:

– Katsuta on 5,5 sekuntia edellä Ogieria taistelussa kakkossijasta.

– Ogier on 1,1 sekuntia edellä Evansia taistelussa kolmossijasta.

– Roope Korhonen on 1,3 sekuntia edellä Jari-Matti Latvalaa taistelussa WRC2-luokan voitosta.

– Evans, Ogier ja Rovanperä ovat 0,6 sekunnin sisällä taistelussa niin sanotun supersunnuntain voitosta.

Riittäähän siinä jännitettävää.

Klo 11.20: Latvala oli viisi kilometriä ennen loppua jo 1,5 sekuntia edellä, mutta maalissa ero on vain 0,5 sekuntia, ja kokonaistilanteessa Korhosella on päätöspätkälle lähdettäessä hyvää 1,3 sekuntia.

– Hyvin ajoin omasta mielestäni. En pysty parempaan. Kaikkeni annoin. Hyvin on tullut Roope. Nostan hattua. Kaikki oli pelissä. Katsotaan, pystytäänkö parantamaan seuraavalla kertaa.

Klo 11.18: WRC2-luokkaa johtava Korhonen on maalissa. Latvala tulee väliajoissa kovempaa, ja tämän kaksikon erohan oli vain 1,8 sekuntia Korhosen hyväksi.

– Se koetettiin tulla, mitä päästään. Ihan hyvä pito oli, ja tuli mielestäni puhtaasti. Se tiedetään, että Jari-Matti tulee pirun kovaa takaa. Yritetään ajaa ensi kerralla vähän paremmin.

Klo 11.15: Evans saa pitää pohja-aikansa. Rovanperä jää 0,6 sekuntia. Sunnuntaipisteiden osalta kaikki on päätöspätkälle asti aivan auki. Rovanperä sanoi eilen, että tällä pätkällä erot tulevat olemaan pieniä, ja sitä ne toden totta ovat. 24 kilometriä ajoa, ja kärkikolmikko mahtuu 0,6 sekunnin sisään!

– Yllättävän hyvä aika siihen nähden, että oli aika pumppailua tuo ajo. Pienet ovat erot. Kovempaakin pääsisi, mutta ei ole tarvetta tehdä mitään hullua. Katsotaan, jos koetetaan ottaa powerilta vähän pisteitä.

MTV Urheilun asiantuntija Janne Ferm on haltioissaan.

– Mieti noita kommentteja. Nyt on vanha Kalle takaisin. Mieti tuo, että "on semmoista pumppailua ja yllättävän hyvä aika". Kuusi kymmenystä! Mikä poweri tulossa!

Klo 11.14: Rovanperä toiseksi viimeisessä väliajassa tasoissa Evansin kanssa.

Klo 11.13: Katsuta taipuu Evansille 1,7 sekunnilla. Hänellä 5,5 sekuntia hyvää Ogieriin taistelussa kakkossijassa.

– Ihan ok. Ehkä muutamassa paikassa voisi olla sitoutuneempi.

Katsuta ajaa elämänsä kilpailua.

Klo 11.10: Ogier jää Evansista 0,4 sekuntia. Ero päätöspätkälle lähdettäessä 1,1 sekuntia Ogierin hyväksi taistelussa kolmossijasta.

– Ihan ok. Hyvä pätkä.

Klo 11.07: Evans alittaa Fourmaux'n ajan 2,7 sekunnilla. Sitten odotellaan Ogierin vastausta. Tämä kaksikko ajaa kolmossijasta. Ero eilisen jälkeen oli 1,5 sekuntia Ogierin hyväksi.

– Ihan hyvä veto. Vauhtia on paljon. Isojen erojen tekeminen on vaikeaa. On vaikea olla hymyilemättä tällaisen pätkän jälkeen. Mitä tapahtuukin, tämä oli hauskaa.

Samaan aikaan Ogierilla tulee yhden hypyn alastulo vähän pieleen, mutta hän onnistuu korjaamaan tilanteen, eikä siinä sen enempää.

Klo 11.03: Pajari ei lähde riehumaan. Hän jää Fourmaux'sta 5,9 sekuntia.

– Yllättävän liukas, mutta silti todella siistiä ajaa tällä autolla tällaista pätkää. Tästä ei tämä laji parane. Nautin todella paljon, mutta olisin voinut olla nopeampikin. Ajan vain fiksusti.

Klo 11.00: Neuville taipuu Fourmaux'lle 0,8 sekunnilla.

– Ajoin hyvin, mutta minulla oli pieni tilanne. Menin hypystä vähän leveäksi ja menetin momentumia. Joudun taistelemaan auton keulan kanssa. Mutkiin pitää kääntää melko aikaisin, että saan auton kääntymään.

Klo 10.57: Fourmaux on 8,4 sekuntia nopeampi kuin Tänak. Virolainen saattaa jäädä tänä viikonloppuna nollille. Se olisi Tänakille jo kolmas peräkkäinen kerta Suomessa sen jälkeen, kun hän ajoi vuonna 2022 kaikkien aikojen kisansa.

– Upea pätkä. Menetimme eilen sijoituksia, ja on todella vaikea päästä tänään hyvään vauhtiin. Ajoin todella hyvin.

Klo 10.54: McErlean jää Tänakista 9,8 sekuntia.

– Uskomatonta. Aivan hullua. Luotin vain nuottiin, sillä tie on niin vaikea opetella. En tiedä, miten kuvailla tätä. Ajoimme tämän viime vuonna ensimmäistä kertaa (Rally2:lla). Näillä autoilla tämä on ihan eri tasolla.

Klo 10.51: Munster jää Tänakista 22,5 sekuntia. McErlean väliajoissa viisi sekuntia Tänakia perässä. Fourmaux ja Neuville molemmat ovat edellä.

– Vakuuttava pätkä. Edellä ajavilla on niin erilainen ajotyyli, etten pystynyt hyödyntämään ajolinjoja.

Klo 10.48: Sesks jää Tänakista 14,7 sekuntia, Munsterilla tappio painuu väliaikojen perusteella pariinkymmeneen sekuntiin. McErlean M-Sport-kolmikosta selkeästi parhaassa vauhdissa tässä kohtaa.

– Mielenkiintoinen ja todella nautinnollinen pätkä. On kaikkia niitä tarinoita, että tämä on ihan hullu paikka, mutta mielestäni tässä rallissa on ollut hullumpiakin paikkoja. Oli kiva ajaa maailmanmestarin ajolinjoja, Sesks sanoo.

Klo 10.45: Tänak pätkän maalissa, ja edelliseen päivitykseen viitaten: keskinopeus 137,42 kilometriä tunnissa.

– Supervauhdikas ja intensiivinen pätkä samaan aikaan. Ajoimme ihan hyvin.

Klo 10.43: Tämän vuoden kisasta on tulossa kaikkien aikojen kovavauhtisin MM-ralli. Tämänhetkinen ennätys on vuoden 2016 Suomen MM-rallista, jonka Kris Meeke voitti 126,62 kilometrin keskituntivauhdilla. Rovanperän keskituntivauhti eilisen jälkeen on 128,05.

Klo 10.40: Rallikansalla on asiaankuuluvasti eväät ja valmistusvälineet matkassa:

Klo 10.35: Tänak ensimmäisenä liikkeelle! Päätöspäivä on käynnissä.

Klo 10.27: Pian mennään! Ouninpohja ei esittelyjä kaipaa. Pätkän historiasta löytyy runsaasti toinen toistaan hienompia tarinoita.

Klo 10.25: MTV Urheilun Tomi Tuominen kävi heti aamutuimaan tutustumassa Kakariston vip-alueeseen, jossa sielläkin oli väkeä melkein tungokseen asti.

Klo 10.15: Kakaristoon on kerääntynyt jo valtava määrä ihmisiä. Erikoiskokeen maali on tällä kertaa noin 800 metriä Kakariston risteyksen jälkeen, ja kisan jälkeiset palkintojuhlallisuudet järjestetään nekin risteyksen ympäristössä.

Klo 10.00: Hyvää huomenta ja tervetuloa seuraamaan rallin päätöspäivää! Suomalaisittain tilanne ei voisi olla herkullisempi. Kalle Rovanperä on vain kahden ek:n päässä uransa ensimmäisestä Suomen MM-rallin voitosta, ja samalla katkeaisi historiallisen pitkä putki ilman suomalaisvoittajaa.

Edellinen suomalaisvoittohan on siis vuodelta 2017, kun Esapekka Lappi ajoi ykköseksi.

Toyotalla on päätöspäivään lähdettäessä pullat historiallisen hyvin uunissa. Talli on kiinni viitoisvoitossa, ja sellainen on nähty koko MM-sarjan historiassa vain kerran. Vuonna 1990 Portugalissa Lancian kuljettajat veivät nimiinsä viisi ensimmäistä sijaa.

Paljon on kuitenkin vielä kilometrejä ajettavana, eli mitä tahansa voi yhä tapahtua.