Miten käy Esapekka Lapille? Hyundai-pomo vastaa kuumiin kysymyksiin – "Haluan löytää tavan"

Chilen MM-ralli 28.9.-1.10. To: Testierikoiskoe klo 14.00 alkaen Pe: EK:t 1-6 klo 14.20 alkaen La : EK:t 7-12 klo 13.45 alkaen Su: EK:t 13-16 klo 13.55 alkaen

Hyundailla on ensi kaudesta sopimus Thierry Neuvillen kanssa, mutta muut kuskipaikat ovat vielä avoinna. Tänä vuonna Esapekka Lappi on ajanut täyden kauden paperilla Neuvillen tallikaverina, kun taas Dani Sordo ja Teemu Suninen ovat jakaneet kolmosautossa ajovastuuta kauden jälkimmäisellä puolikkaalla.

Kuskihuhuissa Hyundaihin on yhdistetty muun muassa M-Sport Fordin Ott Tänak ja Toyotan Sebastien Ogier. Hyundain tallipäällikkö Cyril Abiteboul on kertonut aiemmin, että tiimi on kiinnostunut kaikista potentiaalisista kuljettajista.