Hyundai kerää uteliaita katseita Ruotsin MM-rallissa – supertähdet salamyhkäisinä: "Eikö se näytä ihan samalta?"

Thierry Neuvillella, Ott Tänakilla ja Adrien Fourmaux'lla on tänään alkavassa Ruotsin MM-rallissa käytössään suuresti uudistunut työkalu, kun viivalla nähdään useammalla luokitusjokerilla päivitetty Hyundai i20 N Rally1.

MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

MTV Katsomossa! Ruotsin MM-ralli 13.–16.2.

To: EK1 klo 19.45 alkaen

Pe: EK:t 2–8 klo 10.00 alkaen

La: EK:t 9–15 klo 9.55 alkaen

Su: EK:t 16–18 klo 8.10 alkaen Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2025.

Kolme viikkoa sitten Monte Carlossa Hyundai-kuskit ajoivat vielä viimevuotisella autolla, mutta nyt alla on entistä ehompi menopeli. Rally1-autojen kehitystyössä alun perin pahasti Toyotan jalkoihin jääneen Hyundain oli tarkoitus tehdä täksi kaudeksi kokonaan uusi auto, mutta kun tietoa säännöistä ei alkanut viime vuonna kuulua, talli päätyi hylkäämään suunnitelmansa.

Lopulta Hyundai sai kuitenkin Toyotalta ja M-Sportilta hyväksynnän käyttää tänä vuonna kahden vuoden edestä – siis yhteensä neljä kappaletta – niin sanottuja luokitusjokereita eli auton päivitysmahdollisuuksia.

Se, mitä autossa on tarkalleen ottaen muutettu, on vain harvojen ja valittujen tiedossa, ja kaikki muut haluavat luonnollisesti päästä jyvälle tästä salaisuudesta.

Tiedotteessaan Hyundai kertoi, että Ruotsissa on käytössä sama vanha kori, mutta muuten autoon on tehty perustavaa laatua oleva muutos "tehokkuuden maksimoimiseksi". "Useita" luoktitusjokereita maksaneissa muutoksissa on keskitytty jousitukseen ja kilojen karsimiseen autosta.

Maailmanmestari Thierry Neuvillelta yritettiin udella auton muutoksista torstaiaamun testi-ek:n maalissa, mutta belgialaistähden vastaus vain lisäsi salamyhkäisyyttä asian ympärillä.

– Eikö se näytä ihan samalta? Neuville tokaisi hymyn saattelemana.

Myöhemmin MTV Urheilun haastattelussa vastaus muutoksia koskevaan kysymykseen oli jo perusteellisempi.

– Testien perusteella auto tuntuu hyvältä. Kaikki olivat aika tyytyväisiä siihen, mitä olemme tehneet. Emme odota massiivisia muutoksia, pieniä päivityksiä ja pieniä muutoksia. Tämä toivottavasti tuo lisää suorituskykyä ja tasaisuutta suorituskykyyn läpi kauden.

Myös Ott Tänak korosti, että se, mitä hyötyä muutoksista on, paljastuu vasta, kun kuljettajat pääsevät ajamaan kaikille tutun testitien sijaan kilpailunomaisissa olosuhteissa tuntemattomammalla tiellä.

– Voi olla, että meidän pitää vielä löytää joitain asioita. Minusta tuntuu hyvältä autossa, ja uskon, että olemme parantaneet.

Muutosten sopii odottaa näkyvän jo Ruotsissa, sillä Hyundai on perinteisesti ollut Toyotaan verrattuna vaikeuksissa kovavauhtisissa kisoissa ja vastaavasti vahvempi hitaammissa ralleissa.

Ruotsin rallin ensimmäinen erikoiskoe ajetaan tänään torstaina Suomen aikaa kello 20.05 alkaen.