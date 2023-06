Hyundai-pomolta maukas viesti Teemu Suniselle? "Tärkeä osa tiimiämme nyt ja tulevaisuudessa"

Hyundai menetti irlantilaiskuljettaja Craig Breenin traagisessa testionnettomuudessa huhtikuussa Kroatiassa. Breenin piti jakaa kolmatta tehdastallin autoa tällä kaudella yhdessä espanjalaiskonkari Dani Sordon kanssa. Nyt korealaisvalmistaja on kuitenkin joutunut etsimään uutta kuskia, joka voisi ajaa varsinkin Suomen ja Viron kaltaisissa nopeissa soraralleissa.

– Teemu kuuluu perheeseemme ja hän on kuulunut Hyundain perheeseen jo aiemminkin. Hän on nyt WRC2-tiimissämme ja hänestä pidetään siellä hyvää huolta, Hyundain tallipäällikkö Cyril Abiteboul pyöritteli MTV Urheilulle ennen Sardinian rallin alkua.

– Tilanne on monimutkaisempi. Olen pahoillani, mutta teidän täytyy olla vielä kärsivällisiä ja odottaa hieman. Tällä hetkellä emme voi vahvistaa mitään muuta kuin sen, että Teemu on tärkeä palanen tiimiämme nyt ja myös tulevaisuudessa, ranskalaispomo kierteli.

Suninen ajaa Sardiniassa Hyundain Rally2-luokituksen autolla WRC2-luokan pisteistä. Edellisen kerran suomalaiskuski on kilpaillut ykkösluokan autolla Monzassa vuoden 2021 lopussa.

Tulevaan Sardinian ralliin Hyundai lähtee kaksijakoisin miettein. Talli on juhlinut viime vuosina Välimeren saarella monta kertaa, mutta toisaalta edellinen Portugalin ralli jätti kysymysmerkkejä tallin suorituskyvystä.

– Aiempi menestys ei tuo paineita, vaan päinvastoin se antaa meille motivaatiota. Jos kuitenkin rehellisiä ollaan, en ole yhtään varma, miten pärjäämme, jos olosuhteet ovat normaalit. Olisi typerää kiistää se fakta, että Kalle Rovanperä ja Toyota ovat näyttäneet, mihin he pystyvät, Abiteboul summasi.

– Rallissa voi kuitenkin tapahtua mitä tahansa. Vauhtimme ei ole yhtä hyvää kuin Toyotalla, mutta on se kuitenkin kohtuullisella tasolla. Täällä meidän pitää onnistua säätöjen ja rengasvalintojen kanssa. Saa nähdä, mitä tapahtuu, jos olosuhteet ovat mutaiset ja millaiset vaikutukset sillä on eri lähtöpaikkoihin. Tilanne on kuitenkin kaikille sama.