Rallisensaatio Tuukka Kauppinen tunnusti jättipaineet – näin sujui rallienglannin MM-tulikaste

Alkukauden rallisensaatio Tuukka Kauppinen debytoi MM-rallissa ulkomailla, kun hän kaasutteli Ruotsin osakilpailun testierikoiskokeella torstaina.

Rovaniemen SM-rallin, tutummin Tunturirallin, tammi-helmikuun vaihteessa yllättäen voittanut Kauppinen, 18, oli Rally2-kuskeista neljänneksi nopein vajaan 3,5 kilometrin mittaisella pätkällä.

Voitto Rovaniemellä nosti Kauppisen valokeilaan uran ensimmäisessä MM-rallissa ulkomailla. Toyotan Rally2-kalustolla Ruotsissa kisaava Kauppinen vastasi kysymykseen isoista odotuksista testi-ek:n maalissa.

– Iso viikonloppu edessä. Paineet ovat kovat, sillä kaikki seuraavat minua. Mutta ajan omaa ajoani, ja tähtään virheettömään viikonloppuun, Kauppinen totesi silminnähden jännittyneenä.

Katso Kauppisen ajoa sekä nuorukaisen rallienglannin tulikaste kansainvälisessä lähetyksessä yllä olevalta videolta. Juttu jatkuu alla.

Kauppisen haastetta Ruotsissa lisää kovien kilpakumppanien lisäksi se, että alla on nyt Hankookin renkaat SM-ralleista tuttujen Michelinien sijaan. MM-rallirenkaissa on lyhyemmät nastat kuin mihin Kauppinen on tottunut.

– Nämä renkaat ovat hyvin liukkaat. Tämä testierikoiskoe ei ollut jouheva. Oli vaikea yrittää parasta, Kauppinen summasi.

Ralli käynnistyy 5,16 kilometrin mittaisella sprinttierikoiskokeella torstaina kello 20.05. Perjantaina on ohjelmassa seitsemän pätkää ja yli 120 erikoiskoekilometriä.