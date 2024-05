Meneekö käsipesu hukkaan, jos vessasta poistuessaan koskee ovenkahvaa?

On toki hyvä, jos vessan oven saa auki työntämällä olkapäällä tai muuten koskettelematta ovenkahvaa. Liikaa ei kuitenkaan tarvitse vältellä – käsipesu on aina väliaikainen apu, kuvaa tutkija Tarja Kuutamo THL:n Infektiotautien torjunta ja rokotukset -yksiköstä.

– Vessakäynnin yhteydessä pestessä poistat käsistä ulostebakteereja, joita vessatoiminnassa käsiin tulee. Sehän on pesun tarkoitus, hän sanoo.

– Kun vessasta tulee pois, kohtahan sitä koskee jo johonkin muualle, erilaisiin pintoihin, joissa on mikrobeja. Mutta jos jokainen on pessyt kätensä vessasta tullessaan, todennäköisesti ulostemikrobeja on ympäristössä vähemmän.