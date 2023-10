"Huumeiden bilekäyttäjät tukevat järjestäytynyttä rikollisuutta": Ruotsin huumevyyhdin 250 kilon lasti lipesi poliisilta levitykseen

MTV:n rikostoimituksen päällikön Tiia Palménin mielestä myös "yksittäisillä käyttäjillä on vastuu".

– Yksittäinen kokaiinin ostaja saattaa ajatella, että käyttää vain bileissä huumeita ja sehän on todella yleistä. Samaan aikaan he tukevat järjestäytynyttä rikollisuutta ja rahoittavat tätä toimintaa. He eivät voi pestä käsiään, vaikka ovatkin alatasolla, Palmén sanoo Viiden jälkeen -ohjelmassa.