Rekkaralli vei miljoonia Suomesta Turkkiin, jossa rikollispomo "Kurdikettu" majailee – KRP:n mukaan Ruotsin huumevyyhdin isot kalat eivät ole vielä nalkissa

Myöhemmin poliisin tietoon tuli, että ruotsalaisten mukana Suomesta Ruotsiin liikkui rahaa, ja alkuvuodesta tehty liikennepysäytys vahvisti käsityksen, että kyse on huumeista.

– Henkilöltä, jonka kanssa ruotsalaiset olivat viettäneet paljon aikaa Suomessa, takavarikoitiin 1,5 kiloa amfetamiinia. Siinä yhteydessä lukittautui, että kyse on huumausaineista, Heinonen sanoo.

Heinosen mukaan kyseisellä epäillyllä on tiiviit yhteydet suomalaiseen "ryhmittymään", mutta hän ei kommentoi tämän taustaa tarkemmin.

Ensimmäinen lähetys Suomeen postitse

Tutkinta jatkui 1,5 kilon takavarikosta, ja Suomen ja Ruotsin poliisin yhteistyössä kävi ilmi, että taustalla on järjestäytynyt rikollisryhmä. Sen epäillään tuoneen Suomeen kymmenellä eri kerralla yhteensä noin 350 kiloa huumeita, yli 145 000 ekstaasitablettia ja yli miljoona lääkeainetablettia.

– Pähkinänkuoressa Ruotsista lähtöisin olevat ja vahvasti linkittyneet henkilöt ovat hallinnoineet hyvin laajaa maahantuontia ja jatkolevitystä, ja tämä on ollut kokonaan kansainvälisen organisaation hallussa, Heinonen sanoo.

STT:n tietojen mukaan ruotsalaisista epäillyistä neljä liittyy ruotsalaiseen Dödspatrullen-rikollisverkostoon. Esitutkinnan aikana poliisi on ottanut kiinni yhteensä 30 ihmistä, joista 17 on yhä vangittuina. He ovat Ruotsin, Britannian, Somalian, Serbian, Norjan, Irakin, Ukrainan, Kosovon, Turkin ja Suomen kansalaisia.