Huuhkajien tähti Teemu Pukki teki huomion maajoukkueen tilasta: "Se kertoo, että ollaan kehitytty"

– Pettymys on päällimmäisenä, mutta hyvin pian tulee ylpeys. Siitä, mitä me altavastaajina saimme aikaan erittäin kovassa lohkossa, maalivahti ja maajoukkueen kapteeni Lukas Hradecky sanoi.

– Virtaa on. Ensi kisoihin alkaa valmistautuminen, kun seuraavan kerran kokoonnutaan, komeaan sadan maaottelun lukemaan tiistaina yltänyt Pukki sanoi ja sai vierellään tiedotustilaisuudessa istuneen päävalmentaja Markku Kanervan toteamaan "tosi kiva kuulla".

Valmiit kisapaikkataistoon myös jatkossa

– Näen tulevaisuuden valoisana. Joukkueen itseluottamus on kasvanut, peli on mielestäni kehittynyt, on menty eteenpäin. Se, että pystytään (haastamaan) maailmanrankingin ykköset (Belgia-tappio EM-kisoissa) ja maailmanmestarit (Ranska-tappiot MM-karsinnoissa), se vaatii vielä vähän enemmän. Mutta mielestäni olemme oikealla tiellä.