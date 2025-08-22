Futisprofeetat: Veikkausliigan mestariehdokkaista paljastui heikkoja lenkkejä – "Ei ole erinomainen pelinavaaja"

Jalkapallon Veikkausliigan mestarikandidaatteihin lukeutuvien Ilveksen ja FC Interin pelaaminen on hyvässä iskussa, mutta molemmista löytyy keskeiseltä pelipaikalta alisuorittaja. Näin arvioivat Futisprofeetat tuoreessa jaksossa MTV Katsomossa.

Ilves hankki ennen kautta takalinjoilleen Italiassa ja A-maajoukkueessakin pitkään pelanneen Sauli Väisäsen, 31, jonka peliesitykset eivät kuitenkaan ole yltäneet kannattajien odottamalle tasolle.

– Kun puhutaan mestarikandidaatista, pääosin puolustuslinjan keskimmäisenä pelaavan ykköstopparin, johtavan pelaajan, pitäisi olla vielä korkeammalla tasolla, MTV Urheilun Timo Innanen näki.

– Väisäsen tilastot esimerkiksi pitkien syöttöjen tarkkuudessa on ollut paikoin sarjan kärkitasoa, mutta mitä tulee itse puolustamiseen, omassa boksissa on esiintynyt isoja ongelmia, Anssi Shemeikka jatkoi.

Sarjaa johtavan FC Interin maalinsuulla 22-vuotias Eetu Huuhtanen on pelannut niin ikään ailahtelevasti. 187-senttisellä maalivahdilla on ilmennyt toistuvia haasteita esimerkiksi keskityspallojen lukemisessa samalla kun torjuttavissa olleita maaleja on uponnut selän taakse useammassa ottelussa.

Tämä on vaikuttanut myös Interin puolustuslinjan toimintaan, joka on saattanut toisinaan valua liian alas Huuhtasen "syliin".

– Hän on pelannut paremmin kuin viime kaudella, mutta se ei ole ihan vielä sitä tasoa, missä hänen pitäisi olla. Pienikokoinen maalivahti, joka vähän kärsii siitä, ettei saa sitä viiden metrin aluetta haltuun. Keskityspallot tuottavat myös ongelmia. KuPS-peli oli erinomainen esimerkki, jossa kuopiolaisten molemmat maalit menivät enemmän ja vähemmän hänen piikkiinsä, mutta muutamissa tilanteissa hän meni myös keskitysten alta.

Väisäsen Ilves ja Huuhtasen Inter kohtaavat toisensa Veikkausliigan kärkikamppailussa lauantaina Tampereella.

Katso Futisprofeettojen tuore jakso kokonaisuudessaan alapuolelta, jossa myös Lukas Hradecky avaa AS Monacoon vieneen suursiirtonsa taustat.

18:03 Futisprofeettojen kymmenes jakso: KuPSin Doni Arifia mietityttää joukkueen pelitahti – Sauli Väisäsellä ja Eetu Huuhtasella riittää parannettavaa